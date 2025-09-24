Są pierwsze działania wywołane szokującymi publikacjami RMF FM. „Nie możemy pozwolić na to, żeby kierowcy lekceważący prawomocne wyroki sądów zagrażali innym uczestnikom ruchu drogowego” - mówi Waldemar Żurek. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu ujawniliśmy gigantyczną skalę naruszania zakazów prowadzenia pojazdów, minister sprawiedliwości zlecił przeprowadzenie lustracji postępowań przygotowawczych zakończonych od stycznia 2024 do czerwca tego roku.

W 2024 r. sądy orzekły zakaz prowadzenia pojazdów wobec 13 084 kierowców (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Już następnego dnia po konferencji, na której był pytany przez RMF FM o sposoby wyegzekwowania prawa od ponad 40 tys. kierowców mających więcej niż jeden sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, Waldemar Żurek stworzył w resorcie doraźny zespół, mający zająć się rozwiązaniem problemu. W piątek odbyło się jego pierwsze posiedzenie.

W środę Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o zarządzonym w tej sprawie przeglądzie sytuacji.

Kontrola ma objąć sprawy, w których skierowano do sądu akt oskarżenia lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec osób:

którym sąd prawomocnie zakazał prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 kodeksu karnego, a które mimo to popełniły przestępstwa drogowe określone w rozdziale XXI kodeksu karnego,

oraz wobec osób podejrzanych o czyny z art. 244 kodeksu karnego, polegające na niestosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów.

Surowe kary im niegroźne

Warto dodać, że za naruszenie sądowych zakazów (art. 244 k.k.) grożą kary od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Mimo surowości prawa z danych policji wynika, że w kraju jest ponad 40 tys. osób, zamiast na karę więzienia ukaranych tylko kolejnymi zakazami. Rekordzista miał ich na koncie aż 23, z czego sześć to były zakazy dożywotnie...

Zlecona lustracja ma na celu sprawdzenie, czy reakcja organów prokuratury jest stanowcza i skuteczna, a orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów realnie chronią społeczeństwo przed recydywistami drogowymi - mówił w środę minister sprawiedliwości Prokurator Generalny Waldemar Żurek.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w tylko w 2024 sądy orzekły zakaz prowadzenia pojazdów wobec 13 084 kierowców. W pierwszym półroczu 2025 roku liczba ta wyniosła już 7 601 przypadków.

Problem wielokrotnego łamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów musi zostać pilnie rozwiązany. Tak niepokojące statystyki wymagają szybkich i skutecznych działań prokuratorów oraz innych organów - to warunek realnej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach - komentuje minister.

Zadania dla prokuratorów

Minister sprawiedliwości Prokurator Generalny zwrócił się też do Prokuratora Krajowego o: