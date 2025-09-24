Są pierwsze działania wywołane szokującymi publikacjami RMF FM. „Nie możemy pozwolić na to, żeby kierowcy lekceważący prawomocne wyroki sądów zagrażali innym uczestnikom ruchu drogowego” - mówi Waldemar Żurek. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu ujawniliśmy gigantyczną skalę naruszania zakazów prowadzenia pojazdów, minister sprawiedliwości zlecił przeprowadzenie lustracji postępowań przygotowawczych zakończonych od stycznia 2024 do czerwca tego roku.
Już następnego dnia po konferencji, na której był pytany przez RMF FM o sposoby wyegzekwowania prawa od ponad 40 tys. kierowców mających więcej niż jeden sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, Waldemar Żurek stworzył w resorcie doraźny zespół, mający zająć się rozwiązaniem problemu. W piątek odbyło się jego pierwsze posiedzenie.
W środę Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o zarządzonym w tej sprawie przeglądzie sytuacji.
Kontrola ma objąć sprawy, w których skierowano do sądu akt oskarżenia lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec osób:
- którym sąd prawomocnie zakazał prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 kodeksu karnego, a które mimo to popełniły przestępstwa drogowe określone w rozdziale XXI kodeksu karnego,
- oraz wobec osób podejrzanych o czyny z art. 244 kodeksu karnego, polegające na niestosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów.
Warto dodać, że za naruszenie sądowych zakazów (art. 244 k.k.) grożą kary od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Mimo surowości prawa z danych policji wynika, że w kraju jest ponad 40 tys. osób, zamiast na karę więzienia ukaranych tylko kolejnymi zakazami. Rekordzista miał ich na koncie aż 23, z czego sześć to były zakazy dożywotnie...
Zlecona lustracja ma na celu sprawdzenie, czy reakcja organów prokuratury jest stanowcza i skuteczna, a orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów realnie chronią społeczeństwo przed recydywistami drogowymi - mówił w środę minister sprawiedliwości Prokurator Generalny Waldemar Żurek.
Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w tylko w 2024 sądy orzekły zakaz prowadzenia pojazdów wobec 13 084 kierowców. W pierwszym półroczu 2025 roku liczba ta wyniosła już 7 601 przypadków.
Problem wielokrotnego łamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów musi zostać pilnie rozwiązany. Tak niepokojące statystyki wymagają szybkich i skutecznych działań prokuratorów oraz innych organów - to warunek realnej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach - komentuje minister.
Minister sprawiedliwości Prokurator Generalny zwrócił się też do Prokuratora Krajowego o:
- sporządzenie i przedstawienie zbiorczego sprawozdania z wyników lustracji, wraz z oceną stanu praktyki jednostek organizacyjnych prokuratury,
- bieżące wskazywanie środków prawnych służących jednolitemu i prawidłowemu stosowaniu prawa w tego rodzaju sprawach,
- każdorazowe rozważenie stosowania środków zapobiegawczych wobec osób łamiących zakaz prowadzenia pojazdów,
- zapewnienie udziału prokuratorów w rozprawach przed sądem, także na etapie postępowania wykonawczego, w celu uzyskania kar adekwatnych do wysokiej społecznej szkodliwości czynów.