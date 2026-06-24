Na polskich plażach umieszczono charakterystyczne kosze, do których nie należy podchodzić - ostrzega organizacja ekologiczna WWF Polska. To bariera, dzięki której mogą spokojnie rozmnażać się objęte ścisłą ochroną sieweczki.

Na polskich plażach ustawiane są charakterystyczne kosze, które mają chronić lęgi sieweczek (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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WWF informuje, że druciane kosze ulokowano na plażach są po to, by chronić jaja sieweczek obrożnych. Te małe ptaki składają je i wysiadują bezpośrednio na piasku.

Gdy ludzie lub zwierzęta podchodzą zbyt blisko, wysiadujący rodzice schodzą z gniazda i próbują przegonić intruza.

"W tym czasie jaja pozostają bez opieki. Jeśli potrwa to zbyt długo, mogą ulec przegrzaniu lub wychłodzeniu" - pisze WWF.

Do wspomnianych koszy nie należy więc podchodzić. Warto również trzymać psa na smyczy, żeby czworonóg nie spłoszył chronionego ptaka.

Udostępnione przez WWF zdjęcie, na którym widać dziecko wkładające rękę do kosza ochronnego, pochodzi z fotopułapki zamontowanej w ramach projektu naukowego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekolodzy podkreślili, iż publikacja nie ma na celu oceniania ani obrażania osoby przedstawionej na fotografii.

"Wierzymy, że takie sytuacje najczęściej wynikają z braku wiedzy i świadomości, a nie złych intencji" - podkreślono.

Przy wejściach na plaże powinniśmy natknąć się na tablice informacyjne o ochronie sieweczek.

Ptak z obrożą na szyi

Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula) to niewielki ptak brodzący z rodziny sieweczkowatych, występujący na wybrzeżach morskich, piaszczystych plażach, żwirowiskach oraz nad brzegami jezior i rzek.

Sieweczka obrożna / Science Photo Library / East News

Osiąga długość około 18-20 cm i charakteryzuje się krępą sylwetką, krótkim dziobem o pomarańczowej nasadzie oraz wyraźną czarno-białą obrożą na szyi, od której pochodzi jego polska nazwa. Wierzch ciała jest szarobrązowy, a spód biały. Gatunek ten odżywia się głównie drobnymi bezkręgowcami, takimi jak owady, skorupiaki i mięczaki, które wyszukuje na odsłoniętym podłożu.

Sieweczka obrożna gniazduje bezpośrednio na ziemi, składając zwykle cztery dobrze maskujące się jaja w płytkim zagłębieniu.

Jaja sieweczki obrożnej / Science Photo Library / East News

Jej sezon lęgowy trwa mniej więcej od kwietnia do lipca, a wysiadywanie jaj zajmuje dwadzieścia kilka dni.

Sieweczka jest ptakiem wędrownym - populacje lęgowe z Europy przemieszczają się na zimowiska położone głównie w zachodniej i południowej Europie oraz w Afryce.