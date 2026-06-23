Lodowiec Les Bossons, jeden z najbardziej rozpoznawalnych lodowców Alp Francuskich, gwałtownie się cofa. Najnowsze zdjęcia lotnicze pokazują rozległe straty lodu i nowe oznaki szybkiego topnienia, związane z kolejną falą upałów, która w 2026 roku dotknęła Europę.

Ocieplenie powoduje przyspieszenie topnienia lodowców w Alpach / NewsPictures / PAP/EPA

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Lodowiec Bossons, opadający z masywu Mont Blanc i górujący nad popularnym kurortem Chamonix, od lat jest symbolem francuskich Alp. Jednak obecnie staje się również przykładem skutków ocieplenia klimatu.

Najnowsze zdjęcia lotnicze ukazują wody roztopowe wypływające spod lodu oraz dużą wyrwę, która pojawiła się w dolnej części lodowca w 2025 roku i do dziś pozostaje widoczna - podaje AFP.

Cofanie się lodowca przyspiesza

Jeszcze w latach 80. czoło lodowca Bossons sięgało dna doliny Chamonix. Od tego czasu dekady wzrostu temperatury sprawiły, że jego rozmiary dramatycznie się zmniejszyły. Obecnie, w wyniku drugiej fali upałów w Europie, proces ten jeszcze bardziej przyspieszył.

Obecna fala upałów w Europie przyspieszyła tempo topnienia, odsłaniając kolejne fragmenty skał i zmniejszając pokrywę śnieżną, która zwykle chroni lód przed szybkim topnieniem - podkreślają naukowcy.