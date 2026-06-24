Policja i prokuratura będą wyjaśniać okoliczności tragicznego wypadku w Dąbiu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie). Po uderzeniu samochodu w drzewo na miejscu zginęły dwie osoby.

Jak informuje Komenda Miejska Policji we Włocławku, wypadek miał miejsce we wtorek po godz. 13. 

Z nieustalonych na razie przyczyn auto osobowe uderzyło w drzewo. 

Na miejscu wypadku zginęły 40-letnia kierująca oraz 13-letnia pasażerka. Jak informuje "Fakt", to matka i córka. 

"Apelujemy o ostrożność na drodze. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii" - podkreślili policjanci z komendy we Włocławku. 

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

Zobacz również:

Autobus utknął na przejeździe, pociąg awaryjnie hamował. Jest nagranie