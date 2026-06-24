Policja i prokuratura będą wyjaśniać okoliczności tragicznego wypadku w Dąbiu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie). Po uderzeniu samochodu w drzewo na miejscu zginęły dwie osoby.
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Jak informuje Komenda Miejska Policji we Włocławku, wypadek miał miejsce we wtorek po godz. 13.
Z nieustalonych na razie przyczyn auto osobowe uderzyło w drzewo.
Na miejscu wypadku zginęły 40-letnia kierująca oraz 13-letnia pasażerka. Jak informuje "Fakt", to matka i córka.
"Apelujemy o ostrożność na drodze. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii" - podkreślili policjanci z komendy we Włocławku.
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