Wśród uwolnionych w czwartek przez władze Białorusi 52 więźniów jest m.in. trzech Polaków i 8 Białorusinów, współpracujących z Biełsatem i polskimi mediami. Nie ma dziennikarza i działacza mniejszości polskiej na Białorusi Andrzeja Poczobuta. "Liczymy, że znajdzie się w następnej grupie, która zostanie uwolniona z więzień białoruskich" - powiedział na konferencji prasowej rzecznik MSZ Paweł Wroński.

Działaczka Związku Polaków na Białorusi Olga Lisica podczas akcji solidarnościowej z więzionym przez reżim Łukaszenki dziennikarzem Andrzejem Poczobutem, Białystok, czerwiec 2025 r. / PAP

Białoruś uwolniła 52 więźniów różnych narodowości. Doszło do tego po negocjacjach w Mińsku z amerykańską delegacją. Informację o uwolnionych więźniach przekazała w czwartek ambasada Stanów Zjednoczonych na Litwie.

Paweł Wroński, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przekazał podczas konferencji prasowej, że na liście uwolnionych z więzień na Białorusi jest trójka obywateli Polski, w tym osoby skazane na długoletnie wyroki, oraz ośmioro obywateli Białorusi, którzy byli dziennikarzami - współpracownikami Telewizji Biełsat i innych polskich mediów.

O ich uwolnienie, jak podkreślił Wroński, starała się również polska dyplomacja. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu prezydentowi Trumpowi, który osobiście się w to zaangażował - mówił rzecznik MSZ

Wroński zaznaczył, że nie poda nazwisk uwolnionych osób. Zastrzegł, że są to wstępne informacje. Dopiero kiedy uwolnieni dotrą do Wilna, będzie jasne, ile dokładnie osób odzyskało wolność.

W tej grupie nie ma jednak dziennikarza i działacza mniejszości polskiej na Białorusi Andrzeja Poczobuta.

Liczymy, że w następnej grupie, która zostanie uwolniona z więzień białoruskich, znajdzie się również Andrzej Poczobut - oświadczył rzecznik MSZ, podkreślając, że jest on nieustannie na "pierwszym miejscu oczekiwań" polskiej dyplomacji, a ta o jego uwolnienie "stara się w najprzeróżniejszy sposób".