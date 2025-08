Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło się do Państwowej Komisji Wyborczej o odwołanie z funkcji komisarza wyborczego sędziów, którzy poparli wybór członków tzw. neoKRS lub brali udział w procedurze nominacyjnej. Resort podkreśla, że działania te były sprzeczne z etosem sędziowskim i podważały niezależność sądownictwa.

MSWiA chce odwołania komisarzy wyborczych powiązanych z neoKRS. Resort czeka na pilną decyzję PKW / Pawel Wodzynski/East News / East News

W poniedziałek MSWiA poinformowało, że skierowało do przewodniczącego PKW wniosek o odwołanie sędziów pełniących funkcję komisarzy wyborczych, którzy "czynnie poparli wybór sędziów do tzw. neoKRS oraz brali udział w procedurze nominacyjnej". Resort zaznaczył, że: "Działania te były sprzeczne z etosem sędziowskim oraz podważały niezależność władzy sądowniczej, na co wskazał Minister Sprawiedliwości".

MSWiA oczekuje pilnej decyzji PKW w tej sprawie.

O odwołanie blisko 50 sędziów pełniących funkcję komisarzy wyborczych wystąpił do szefa MSWiA minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. To jedna z jego pierwszych decyzji po objęciu stanowiska.

Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki poinformował, że w poniedziałek po południu trwa posiedzenie PKW. Nie ma informacji, czy do Komisji wpłynęło już stosowne pismo w sprawie wniosku MSWiA - zaznaczył.