Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył o sześć miesięcy tymczasowy areszt dla Mieszka R. - informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert. Chłopak jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie zabójstwa oraz znieważenie zwłok. To pokłosie masakry, do której doszło 7 maja na Uniwersytecie Warszawskim. Przedłużenie aresztu zacznie obowiązywać od środy.

Sąd Okręgowy w Warszawie zadecydował o przedłużeniu aresztu dla Mieszka R. o pół roku / Radek Pietruszka /PAP/ Magdalena Grajnert, RMF FM / PAP

Przedłużenie tymczasowego aresztu dla Mieszka R. i obserwacja sądowo-psychiatryczna

Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył w poniedziałek o pół roku tymczasowy areszt dla Mieszka R. podejrzanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie zabójstwa oraz znieważenie zwłok.

Przedłużenie aresztu zacznie obowiązywać od środy.

Sąd podjął (też decyzję - przyp. red.) o zastosowaniu obserwacji sądowo-psychiatrycznej na okres 4 tygodni. Są to działania standardowe i absolutnie konieczne w tej sprawie. Absolutnie nie jest to zaskakujące. Od początku w tej sprawie istniały bardzo poważne wątpliwości co do poczytalności samego podejrzanego. One były artykułowane już tak naprawdę od pierwszego przesłuchania - powiedział RMF FM adwokat Maciej Zaborowski.