Mateusz Morawiecki stawił się w czwartek na przesłuchaniu w Najwyższej Izbie Kontroli. Były premier pytany był o trzy afery. Po przesłuchaniu szybko uciekł bocznym wyjściem.

Mateusz Morawiecki / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

Pełna współpraca i konkretne odpowiedzi - tak wyglądało przesłuchanie Mateusza Morawieckiego w Najwyższej Izbie Kontroli według rzecznika tej instytucji.

Były premier został wezwany w roli świadka i był pytany o trzy sprawy - aferę w Getback, Polskim Funduszu Rozwoju oraz w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

NIK potwierdził wcześniejsze doniesienia RMF FM , że w sprawie RARS Morawiecki był konfrontowany z zeznaniami Pawła S., twórcy marki Red is Bad, jednej z głównych postaci afery.



Jest to patologia. Polegała głównie na niegospodarności i nadużywaniu - nie chcę powiedzieć władzy - ale nadużywaniu instytucji do tego, aby w ramach niegospodarnego zarządzania środkami wydawać pieniądze publiczne - komentował po przesłuchaniu Morawieckiego rzecznik NIK Marcin Marjański.

Sam Morawiecki po wyjściu z NIK głosu nie zabrał. Opuścił siedzibę Izby bocznymi drzwiami.

Banaś: Będą zawiadomienia do prokuratury w sprawie RARS

O przesłuchaniu Morawieckiego i sprawie RARS mówił w czwartek rano w Porannej rozmowie w RMF FM szef NIK Marian Banaś.

RARS dokonała zakupu żywności humanitarnej dla Ukrainy. Korzystano z pośrednika, który zawyżył koszty w ten sposób, że agencja zapłaciła prawie 200 proc. więcej niż koszty, które on poniósł w związku z tym zakupem. Nie zachowano konkurencyjności - mówił w RMF FM Banaś.

Przykładem niegospodarności jest też wynajęcie i przechowywanie płynów dezynfekcyjnych za 4 tys. i zmiana podmiotu na inny, za który płacono już nie 4 tys. miesięcznie, ale 200 tys. zł. To trwało 8 miesięcy - ujawnił szef NIK.

Chodzi o RARS, ale nie tylko. To kilka obszarów, w których prowadziliśmy kontrole. To PFR i afera GetBack. To są obszary, gdzie wątek pana premiera się przejawia. Chcemy to skonfrontować i sprawdzić, czy z jego strony jest jakaś odpowiedzialność, za którą powinien odpowiadać, czy też nie. Co do RARS, to jest to wątek Pawła S, ale są też szersze wątki (...). Mamy wiedzę, natomiast - zgodnie z naszymi przepisami - obowiązuje nas tajemnica kontrolerska. Mogę przekazać ogólnie, że RARS dokonała zakupu żywności humanitarnej dla Ukrainy - mówił Banaś.

Poinformował, że będą w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.