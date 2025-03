"GetBack to już jest przerażająca sprawa"

Gość Tomasza Terlikowskiego mówił także o kwestiach nieprawidłowości w Polskim Funduszu Rozwoju oraz GetBack.

GetBack to już jest przerażająca sprawa. Tu już mamy do czynienia z absolutnie olbrzymimi zaniedbaniami i to ze strony najważniejszych organów państwowych, bo dotyczy to KNF-u, prokuratury, służb. Przez 7 lat nie robiono nic, by ochronić obywateli - powiedział Marian Banaś.

Prezes NIK poinformował, że 9,5 tys. obywateli zostało oszukanych na 2,5 miliarda złotych.

Te pieniądze do dzisiaj nie są przez nich odzyskane. Wszystko wskazuje na to, że organy państwowe przez lata nie zrobiły nic, jedynie Najwyższa Izba Kontroli, która spowodowała, że wyjaśniamy tę sprawę. Na pewno co do tego będzie przygotowywane zawiadomienie do prokuratury. Myślę, że pod koniec kwietnia, jak przesłuchamy wszystkie właściwe osoby - mówił.