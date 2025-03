Turystyczna łódź podwodna zatonęła u wybrzeży Hurghady w Egipcie. Miejscowe służby informują, że co najmniej 6 osób zginęło.

/ RMF FM

Na pokładzie turystycznej łodzi podwodnej miało być ok. 40 pasażerów. Według informacji uzyskanych przez agencję Reutera, wszystkie ofiary śmiertelne to obcokrajowcy. Na razie nie ma informacji o ich narodowości.

Z katastrofy uratowano w sumie 29 osób. 9 osób rannych - w tym 4 w stanie ciężkim - trafiło do lokalnych szpitali.

Łódź podwodna zatonęła w pobliżu portu w Hurghadzie. To jednostka, która była używana od wielu lat.

Według ustaleń BBC łódź należała do firmy Sindbad. Reklamowała się ona jako posiadająca 2 z 14 rekreacyjnych łodzi podwodnych na świecie. W czasie rejsów z turystami miały się one zanurzać na głębokość 25 metrów, by mogli oni podziwiać m.in. rafę koralową.