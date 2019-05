Administracja skarbowa nie wysyła do podatników żadnych wiadomości SMS w sprawie autoryzacji przelewem złożonych elektronicznie PIT-ów - poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Resort podał jednocześnie, że otrzymał sygnały, iż takie SMS-y są wysyłane do podatników, którzy złożyli drogą elektroniczną swoje roczne deklaracje. W takiej wiadomości tekstowej jej nadawca chce, aby podatnik przelał na konto 1 zł w celu autoryzacji zeznania podatkowego. Nadawca grozi w nich również grzywną za niezłożenie podpisu.



Resort finansów podkreśla, że korzystanie z usługi Twój e-PIT oraz systemu e-Deklaracje jest bezpłatne.



Ministerstwo informuje, że wiadomości są próbą wyłudzenia, a sprawa została zgłoszona do podległego ABW Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego.



Jak we wtorek informował resort finansów ponad 15 mln osób złożyło PIT przez system e-Deklaracje bądź Twój e-PIT.