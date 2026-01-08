W III kwartale 2025 roku ceny mieszkań w Polsce nadal rosły, a najszybszy wzrost odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w żadnym regionie nie zanotowano spadku cen, a różnice pomiędzy województwami są wyraźne. Sprawdzamy, gdzie mieszkania drożały najbardziej, a gdzie tempo wzrostu było najniższe.

Gdzie najszybciej drożały mieszkania? Najnowsze dane GUS za III kwartał 2025 / Shutterstock

W III kwartale 2025 roku najszybciej rosły ceny mieszkań w województwie kujawsko-pomorskim - wzrost o 2,1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Średni wzrost cen mieszkań w Polsce wyniósł 0,9 proc., a najwolniej drożały lokale w województwie lubelskim - o 0,3 proc.

We wszystkich regionach kraju odnotowano wzrost cen, bez żadnych spadków.

Ceny mieszkań w Polsce: Kujawsko-pomorskie na czele wzrostów

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, III kwartał 2025 roku przyniósł dalszy wzrost cen mieszkań w całej Polsce. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie ceny lokali mieszkalnych wzrosły aż o 2,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. To wyraźnie powyżej średniej krajowej, która wyniosła 0,9 proc.



Regiony z największym wzrostem cen

Na podium regionów z największym wzrostem cen mieszkań znalazły się także województwa warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. W warmińsko-mazurskim ceny wzrosły o 1,9 proc., a w podlaskim o 1,8 proc. Te regiony wyprzedziły nawet największe aglomeracje, co może być zaskoczeniem dla wielu obserwatorów rynku nieruchomości.

Mazowsze poniżej średniej krajowej

Województwo mazowieckie, w którym znajduje się stolica kraju, zanotowało wzrost cen mieszkań na poziomie 0,6 proc., czyli poniżej średniej krajowej. To pokazuje, że dynamika wzrostu cen w największych miastach nie zawsze jest najwyższa, a mniejsze regiony mogą notować szybsze tempo podwyżek.

Najwolniejszy wzrost w Lubelskiem

Najniższy wzrost cen mieszkań odnotowano w województwie lubelskim, gdzie ceny wzrosły jedynie o 0,3 proc. w ujęciu kwartalnym. To najniższy wynik wśród wszystkich województw, co może być efektem mniejszego popytu lub większej podaży nowych mieszkań w tym regionie.

Warto podkreślić, że w III kwartale 2025 roku nie odnotowano spadku cen mieszkań w żadnym z województw. Oznacza to, że rynek nieruchomości w Polsce wciąż pozostaje w fazie wzrostowej, a inwestycje w mieszkania nadal są postrzegane jako bezpieczna lokata kapitału.

Co wpływa na wzrost cen mieszkań?

Eksperci wskazują, że na wzrost cen mieszkań wpływa kilka czynników. Wśród nich wymienia się rosnące koszty materiałów budowlanych, wysokie ceny gruntów oraz utrzymujący się popyt na rynku nieruchomości. Dodatkowo, w niektórych regionach obserwuje się zwiększone zainteresowanie zakupem mieszkań na wynajem, co dodatkowo napędza wzrost cen.

Analizując dane GUS, można przypuszczać, że trend wzrostowy na rynku nieruchomości utrzyma się także w kolejnych miesiącach. Jednak tempo wzrostu cen może być zróżnicowane w zależności od regionu, a czynniki takie jak zmiany w polityce kredytowej czy sytuacja gospodarcza kraju mogą wpłynąć na przyszłe wyniki.

III kwartał 2025 roku potwierdził, że ceny mieszkań w Polsce nadal rosną, choć tempo wzrostu różni się w zależności od regionu. Największe podwyżki odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, a najwolniejsze w lubelskim. Brak spadków cen w jakimkolwiek województwie świadczy o stabilnej sytuacji na rynku nieruchomości, który wciąż przyciąga inwestorów i osoby poszukujące własnego lokum.