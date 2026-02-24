Do wtorkowego wieczora obowiązują wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia przed roztopami. Obejmują one m.in. północno-wschodnią część Polski oraz kilka powiatów na południu kraju. Wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański zapewnił, że mogą pojawić się lokalne podtopienia, ale nie ma obaw, że rzeki wyleją.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed roztopami wydano dla powiatów żywieckiego, cieszyńskiego, bielskiego i Bielska-Białej (woj. śląskie). 

Alerty pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w kilku południowych powiatach Małopolski - suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, gorlickim i nowosądeckim. Wydano je także dla województwa pomorskiego, części warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

IMGW wydało także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz części: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W tych rejonach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Te alerty będą obowiązywały do środowego poranka.

"Do piątku możemy być spokojni"

W poniedziałek pogoda w Polsce była tematem narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wzięli w niej udział przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polskich Wód oraz resortu infrastruktury.

Wiceszef resortu infrastruktury Wiesław Szczepański przekazał dziennikarzom, że podtopienia odnotowano w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. 

Zgodnie z prognozami dodatnie temperatury utrzymają się do środy, a ze środy na czwartek będziemy mieli znowu lekkie ochłodzenie, po czym nastąpi ocieplenie - zapowiadał. W piątek temperatura ma sięgać 17 stopni, w sobotę od 12 do 15 stopni, po czym 7-8 marca ma nastąpić ochłodzenie (spodziewane jest nawet minus 12-17 stopni w okolicach Suwałk). Do piątku możemy być spokojni - ocenił wiceszef MSWiA. 

Z prognoz wynika, że weekendowe ocieplenie spowoduje roztopy m.in. w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim i mazowieckim. Według Szczepańskiego nie ma zagrożenia, że rzeki zaczną wylewać. Mogą wystąpić podtopienia wynikające z rozpuszczającego się śniegu i spływania wody w niższe miejsca.

