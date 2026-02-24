W poniedziałek pogoda w Polsce była tematem narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wzięli w niej udział przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polskich Wód oraz resortu infrastruktury.

Wiceszef resortu infrastruktury Wiesław Szczepański przekazał dziennikarzom, że podtopienia odnotowano w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Zgodnie z prognozami dodatnie temperatury utrzymają się do środy, a ze środy na czwartek będziemy mieli znowu lekkie ochłodzenie, po czym nastąpi ocieplenie - zapowiadał. W piątek temperatura ma sięgać 17 stopni, w sobotę od 12 do 15 stopni, po czym 7-8 marca ma nastąpić ochłodzenie (spodziewane jest nawet minus 12-17 stopni w okolicach Suwałk). Do piątku możemy być spokojni - ocenił wiceszef MSWiA.



Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański / Piotr Nowak / PAP

Z prognoz wynika, że weekendowe ocieplenie spowoduje roztopy m.in. w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim i mazowieckim. Według Szczepańskiego nie ma zagrożenia, że rzeki zaczną wylewać. Mogą wystąpić podtopienia wynikające z rozpuszczającego się śniegu i spływania wody w niższe miejsca.