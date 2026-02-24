W centrum Olkusza (woj. małopolskie), w niewielkiej odległości od rynku, pojawiło się zapadlisko. Teren został zabezpieczony, a o sprawie poinformowano Państwowy Instytut Geologiczny.

Zapadlisko w centrum Olkusza / Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu /

Kilkumetrowe zapadlisko pojawiło się na parkingu przy ul. Szpitalnej w Olkuszu. Teren został zabezpieczony przez służby.

Nikt nie został poszkodowany. Na szczęście w części parkingu, w której pojawiło się zapadlisko, nie znajdował się żaden samochód.

"Wiadomo, że w tym rejonie znajdował się dawny Szpital św. Błażeja, wyburzony w latach 70. XX wieku. Wstępnie podejrzewa się, że zdarzenie może mieć związek z pozostałościami podpiwniczenia tego obiektu" - poinformował Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Zapewniono jednocześnie, że sprawa zostanie zbadana przez ekspertów.

"Prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie ul. Szpitalnej oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb" - zaapelowały władze Olkusza.