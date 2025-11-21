Do pierwszego kwartału 2026 roku ceny mieszkań w Polsce mogą spaść o ponad 2 proc. względem obecnych poziomów - ocenili przedstawiciele banku Pekao. Analitycy wskazują też, że od II kwartału przyszłego roku ceny mieszkań ponownie zaczną rosnąć.

Zimą ceny mieszkań mają spaść / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Stabilizacja cen na rynku nieruchomości

Bank przypomniał, że NBP w czwartek opublikował dane cenowe za III kwartał 2025 r., które wskazują na stabilizację cen mieszkań - zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, obserwowaną już od kilku kwartałów. Zgodnie z tymi danymi, w siedmiu największych miastach Polski ceny w ujęciu kwartalnym spadły nominalnie o 0,7 proc. na obu segmentach rynku. Średnia cena za mkw na rynku pierwotnym utrzymuje się w okolicy 14,3 tys. zł., na rynku wtórnym ok. 13,5 tys.

Przedstawiciele Pekao zaznaczyli, że wyhamowaniu wzrostów cen sprzyjały w ostatnich kwartałach czynniki makroekonomiczne. "Ukazujące się z dużym opóźnieniem efekty wysokich realnych stóp procentowych (dodatnich dopiero od 2024 r. wskutek szybszego spadku inflacji niż stóp NBP), wysoka podaż mieszkań, wygaśnięcie wpływu programu Bezpieczny Kredyt 2 proc., czy też spadek inflacji towarów przemysłowych i budowlanych, ograniczający koszty deweloperów. Nie został też ostatecznie wprowadzony kolejny program dopłat do rat kredytów mieszkaniowych" - zauważyli analitycy banku.

Prognozy na najbliższe miesiące

"Biorąc pod uwagę nasze założenia dotyczące sytuacji makroekonomicznej w Polsce uważamy, że ceny mieszkań mają potencjał do dalszego spadku aż do I kwartału 2026 roku, kiedy średnia cena (transakcyjna z rynku pierwotnego dla 7 największych miast) powinna spaść nawet poniżej 14 tys. zł za mkw, czyli będzie o ponad 2 proc. niższa względem obecnych poziomów. Prognozujemy, że od II kwartału 2026 r. ceny mieszkań ponownie zaczną rosnąć" - ocenili analitycy Pekao.

Podkreślili, że niższe stopy procentowe poprawią zdolność kredytową gospodarstw domowych, podbiją nastroje i zwiększą zainteresowanie kredytem mieszkaniowym. "Już teraz miesięczna liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych przekracza 20 tys., zbliżając się do poziomów z boomów kredytowych z 2021 i 2023 r. Wzrośnie również przekonanie kupujących, że ceny mogą ponownie ruszyć w górę wraz z poprawą dostępności finansowania" - podsumowali.

Seria obniżek

Rada Polityki Pieniężnej w listopadzie dokonała piątej obniżki stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,50 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,25 proc.

Bank Pekao został założony w 1929 r. i jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Zysk netto banku w I półroczu tego roku osiągnął 3,29 mld zł.