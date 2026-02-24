Jedna osoba nie żyje, pięć osób rannych, w tym dziecko - to dotychczasowy bilans ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy, nad Dnieprem, który Rosja przeprowadziła dzisiejszej nocy, 24 lutego, w czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej inwazji Putina. Zdjęcia z akcji służb pokazała Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy. O tym, że w miasto uderzyły drony, poinformował po północy szef obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.

Dzisiejszy atak Rosji na ukraińskie Zaporoże - w czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej agresji, 24 lutego 2026 / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy /

W wyniku nocnego ataku Rosji uszkodzona została infrastruktura Zaporoża, w budynku produkcyjnym wybuchł pożar, zniszczone zostały budynki mieszkalne i samochody na okolicznych osiedlach.

Zaporoże i obwód zaporoski są strategicznie ważne dla Ukrainy. Dlaczego? O tym poniżej.

Wtorek to 1462. dzień pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku.

4 lata po wybuchu pełnoskalowej inwazji Putin uderza w Zaporoże

Zaporoska Obwodowa Administracja Państwowa oraz Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy poinformowały, że w nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła 24 ataki artyleryjskie oraz uderzyła w Zaporoże dronami, zabijając jedną osobę i raniąc pięć, w tym dziecko.

"Rosjanie przeprowadzili ponad 6 ataków na Zaporoże za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Jeden z nich uderzył w ważny punkt, jeśli chodzi o infrastrukturę miasta. Wybuchł pożar. Trzy osoby, w tym dziecko, zostały ranne, a budynek mieszkalny został uszkodzony przez falę uderzeniową i gruz. Na miejscu wypadku pracują obecnie odpowiednie służby" - napisał po północy szef obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. Około godziny 02:00 Państwowa Służba Ratownicza poinformowała, że liczba ofiar wzrosła do pięciu osób.

"W jednym miejscu wybuchł pożar w budynku produkcyjnym sąsiadującym z dziewięciopiętrowym budynkiem. Ratownicy gaszą pożar na powierzchni 200 m kw. Uszkodzone zostały również pobliskie domy. W innym miejscu uderzony został otwarty teren w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Uszkodzonych zostało pięć pięciopiętrowych budynków i samochody" - dodała nad ranem Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy. Zaporoże i obwód zaporoski ma dla Ukrainy fundamentalne znaczenie strategiczne, energetyczne i gospodarcze. W trwającej wojnie pełni rolę kluczowego punktu obrony na południu kraju. Prawie 75 proc. obwodu zaporoskiego jest zajęte przez Rosję.

Rosja chciała wymazać Ukrainę w "trzy dni". Nie udało się jej

Wtorek to 1462. dzień wojny Rosji z Ukrainą. Rosyjscy żołnierze wjechali do Ukrainy 24 lutego 2022 roku o godz. 4 czasu polskiego, w galowych mundurach - licząc na to, że po trzech dniach zdobędą Kijów i przeprowadzą tam paradę. Amerykanie zaproponowali prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu ewakuację. Wtedy też z jego ust padły słynne słowa: Nie potrzebuję podwózki, potrzebuję amunicji. Pozostał w kraju razem ze swoją administacją, której znaczna część jest tam do dziś.

1462 dzień. "Dzisiaj wszystkie nasze myśli sięgają do poranka, który..."

Szef Wojskowej Administracji Odessy Serhij Łysak napisał dziś o poranku: "W nocy włączył się alarm powietrzny, ale bez zagrożenia dla Odessy. Dzisiaj wszystkie nasze myśli sięgają do poranka, który na zawsze zmienił nasze życie. 24 lutego. Cztery lata od rozpoczęcia inwazji na pełną skalę. 1462 dni naszej walki, niesamowitego bólu, straty, ale zarazem niespotykanej odwagi, jedności i odporności. Przez lata Odessa przeszła setki ataków wroga. Straciliśmy to, co najcenniejsze - życie naszych ludzi, naszych dzieci. Wróg uderzył w nasze domy, szkoły, szpitale. Ale nigdy nie zdoła zniszczyć najważniejszej rzeczy - naszego ducha i pragnienia wolności".