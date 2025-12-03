Rynek nieruchomości w Gdańsku przeszedł przez okres znaczących wzrostów cenowych w ciągu ostatniego roku. Według danych z platformy Adresowo.pl oraz Narodowego Banku Polskiego, ceny mieszkań wzrosły o około 6-10% w okresie od początku 2024 do połowy 2025 roku. Średnia cena transakcyjna mieszkań osiągnęła poziom 13 419 zł/m² w drugim kwartale 2025 roku, podczas gdy ceny ofertowe kształtują się na poziomie około 15 100 zł/m².

Szczególnie dynamiczny wzrost nastąpił w czwartym kwartale 2024 roku, kiedy ceny transakcyjne skoczyły o ponad 550 zł/m² względem poprzedniego kwartału. Ten trend kontynuowany był w pierwszej połowie 2025 roku, choć tempo wzrostu nieco się wyhamowało. Najdroższe dzielnice, takie jak Śródmieście, Brzeźno czy Przymorze, odnotowały ceny przekraczające 17-20 tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Jakość życia w Gdańsku

Gdańsk konsekwentnie plasuje się wśród najlepszych miast do życia w Polsce, co bezpośrednio przekłada się na atrakcyjność rynku nieruchomości. W europejskim rankingu jakości życia z 2023 roku miasto zajęło 4. miejsce spośród 86 badanych ośrodków, z 95% pozytywnych ocen mieszkańców - wynik lepszy od wielu zachodnioeuropejskich metropolii. Gdańszczanie szczególnie wysoko oceniają zmiany zachodzące w mieście - 60% badanych pozytywnie postrzega rozwój w ostatnich pięciu latach.

Badania jakości życia prowadzone przez Uniwersytet Gdański pokazują, że mieszkańcy najwyżej oceniają komunikację miejską (średnia ocena 4,15 na 6-punktowej skali), dostęp do usług oraz infrastrukturę kulturalną. Najbardziej zadowolonymi dzielnicami są Morena i Brętowo (średnia ocena 4,24), które wyróżniają się dobrą komunikacją, zadbaniem przestrzeni publicznej i wysokim poczuciem bezpieczeństwa. Na drugim miejscu znalazły się Oliwa i XIII Dwór z oceną 4,12 punktu.

Najpopularniejsze dzielnice w Gdańsku

Analiza danych rynkowych oraz preferencji nabywców pokazuje wyraźne podziały cenowe między dzielnicami. Śródmieście pozostaje najdroższą lokalizacją ze średnią ceną 20 127 zł/m², wyprzedzając Brzeźno (18 913 zł/m²) i Przymorze (17 427 zł/m²). Te dzielnice charakteryzują się bliskością morza, rozwiniętą infrastrukturą oraz dobrym dostępem do komunikacji miejskiej.

Średnie ceny mieszkań za m2 w dzielnicach Gdańska

Wysoka atrakcyjność Letnicy (17 234 zł/m²), Oliwy (16 898 zł/m²) i Zaspy (16 366 zł/m²) wynika z kombinacji prestiżowej lokalizacji, zieleni miejskiej oraz dobrej komunikacji z centrum. Dzielnice takie jak Aniołki, Wrzeszcz czy Żabianka oferują kompromis między ceną a lokalizacją, z cenami w przedziale 15-16 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Najtańszymi opcjami pozostają Kokoszki, Nowy Port czy Zakoniczyn, gdzie ceny oscylują wokół 11-12 tysięcy złotych za m².

Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Gdańsku

Rynek wtórny w Gdańsku charakteryzuje się większą stabilnością cenową w porównaniu do rynku pierwotnego. Według danych NBP, średnia cena ofertowa mieszkań z rynku wtórnego wyniosła w 2024 roku 14 246 zł/m², podczas gdy ceny transakcyjne kształtowały się na poziomie 12 538 zł/m². Ta różnica między cenami ofertowymi a transakcyjnymi wynosi około 13-14% i jest typowa dla rynku wtórnego.

W październiku 2024 roku mediana cen na rynku wtórnym osiągnęła 12 836 zł/m², odnotowując wzrost o 5,66% od początku roku. Najdroższe lokalizacje na rynku wtórnym to Śródmieście z ceną 17 790 zł/m², Brzeźno (16 968 zł/m²) oraz Letnica (15 717 zł/m²). Z kolei najtańsze opcje można znaleźć w Rudnikach (8 081 zł/m²), Olszynce (9 620 zł/m²) czy Nowym Porcie (9 864 zł/m²).

Rynek wtórny charakteryzuje się większą różnorodnością oferty pod względem standardu i lokalizacji. Mieszkania w starszych budynkach w centralnych lokalizacjach często osiągają wyższe ceny niż nowe mieszkania na obrzeżach miasta, co wynika z atrakcyjności lokalizacyjnej i rozwiniętej infrastruktury w centrum.

Ceny domów na rynku wtórnym w Gdańsku

Rynek domów jednorodzinnych w Gdańsku pozostaje segmentem premium, z cenami znacznie przekraczającymi średnie ceny mieszkań. Domy na rynku wtórny kosztują średnio od 800 tysięcy do ponad 2 milionów złotych, w zależności od lokalizacji, powierzchni i standardu. Największym zainteresowaniem cieszą się domy w dzielnicach takich jak Oliwa, Morena czy Wyspa Sobieszewska, gdzie metr kwadratowy może kosztować 15-20 tysięcy złotych.

Najtańsze domy można znaleźć w dzielnicach peryferyjnych takich jak Kokoszki, Osowa czy Zakoniczyn, gdzie ceny zaczynają się od 8-10 tysięcy złotych za m². Jednak nawet w tych lokalizacjach kompletne domy z działką przekraczają kwotę miliona złotych.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Gdańsku

Rynek pierwotny w Gdańsku charakteryzuje się wyższymi cenami w porównaniu do rynku wtórnego, ale też nowocześniejszymi standardami wykończenia i infrastruktury. Według danych NBP, średnia cena ofertowa na rynku pierwotnym w 2024 roku wyniosła 13 738 zł/m², a cena transakcyjna 12 594 zł/m². W pierwszym kwartale 2025 roku ceny transakcyjne wzrosły do 13 240 zł/m², a w drugim kwartale do 13 419 zł/m².

Największe wzrosty cen na rynku pierwotnym odnotowano w prestiżowych lokalizacjach takich jak Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, gdzie ceny osiągnęły 32 718 zł/m². Nowe inwestycje w dzielnicach takich jak Przymorze, Oliwa czy Wrzeszcz często przekraczają 20 tysięcy złotych za m². Z kolei przystępniejsze opcje można znaleźć w Kokoszkach (8 193 zł/m²) czy na obrzeżach miasta.

Deweloperzy koncentrują się głównie na budowie mieszkań 2-3 pokojowych, które stanowią największą część popytu. Nowe inwestycje charakteryzują się wysokim standardem wykończenia, parkingami podziemnymi, terenami rekreacyjnymi oraz nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi.

Ceny domów na rynku pierwotnym w Gdańsku

Rynek pierwotny domów jednorodzinnych w Gdańsku to najbardziej ekskluzywny segment rynku nieruchomości. Nowe domy od deweloperów kosztują średnio od 1,2 do 3 milionów złotych, w zależności od lokalizacji i powierzchni. Największą popularnością cieszą się domy szeregowe i bliźniacze w nowych osiedlach na obrzeżach miasta, które oferują kompromis między ceną a przestrzenią.

Deweloperzy skupiają się na lokalizacjach takich jak Banino, Straszyn czy Kowale, gdzie można zrealizować inwestycje mieszkaniowe z ogródkami przy relatywnie przystępnych cenach. Ceny za metr kwadratowy nowych domów oscylują między 12-18 tysięcy złotych, przy czym lokalizacje bardziej prestiżowe mogą przekraczać 25 tysięcy złotych za m².

Typowe nowe domy mają powierzchnię 120-200 m² z działkami o powierzchni 300-600 m². Coraz częściej oferują nowoczesne rozwiązania energooszczędne, instalacje fotowoltaiczne oraz systemy inteligentnego domu. Czas budowy wynosi średnio 12-18 miesięcy od momentu podpisania umowy deweloperskiej.

Porównanie cen Gdańska z Warszawą i miastami wojewódzkimi

W porównaniu z innymi miastami wojewódzkimi w województwie pomorskim, Gdańsk plasuje się na 7. miejscu pod względem średnich cen mieszkań. Liderem cenowym jest Sopot z średnią ceną 20 244 zł/m², wyprzedzający nadmorskie kurorty takie jak Krynica Morska (17 809 zł/m²) czy Jantar (16 574 zł/m²). Gdańsk z średnią ceną 14 981 zł/m² znajduje się za kurortami nadmorskimi, ale przed Gdynią (13 327 zł/m²).

Średnie ceny mieszkań za m2 w miastach województwa pomorskiego

Gdańsk pozostaje znacznie tańszy od Warszawy, gdzie ceny przekraczają 16 500 zł/m² na rynku pierwotnym. Porównywalne poziomy cenowe Gdańsk osiąga z takimi miastami jak Kraków (około 15-16 tys. zł/m²) czy Wrocław (około 15 tys. zł/m²). Gdańsk wyprzedza cenowo miasta takie jak Łódź, Katowice czy większość stolic wojewódzkich w Polsce wschodniej.

Dynamika wzrostu cen w Gdańsku jest zbliżona do średniej krajowej - około 6-10% rocznie, co plasuje miasto w głównym nurcie trendów rynku nieruchomości w Polsce. Atrakcyjność inwestycyjna Gdańska wynika z kombinacji rozwoju gospodarczego, dostępu do morza oraz rosnącej jakości życia.

Nowa infrastruktura i planowane inwestycje miejskie w Gdańsku

Gdańsk realizuje ambitny program inwestycji infrastrukturalnych, który będzie miał bezpośredni wpływ na atrakcyjność poszczególnych dzielnic. Najważniejszą inwestycją jest budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe - Wrzeszcz o wartości 801 mln zł, z unijnym dofinansowaniem 259 mln zł. Trasa o długości 3,6 km z 7 przystankami połączy południowe dzielnice z dworcem PKP we Wrzeszczu, znacznie poprawiając dostępność komunikacyjną dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców.

Kluczowym elementem nowej trasy będzie 280-metrowy tunel w ciągu ulicy Wileńskiej, który pozwoli tramwajom pokonać różnicę wysokości. W ramach projektu powstanie także nowa infrastruktura rowerowa, parkingi Park&Ride oraz przebudowa 18 skrzyżowań. Budowa rozpocznie się w 2025 roku i potrwa około 3 lat, z planowanym oddaniem do użytku w 2028 roku.

Równolegle realizowana jest budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, która otrzymała unijne dofinansowanie ponad 1 mld zł z łącznej wartości inwestycji 2,9 mld zł. Ta 32-kilometrowa droga ekspresowa S7 stworzy zewnętrzny objazd Trójmiasta, odciążając centrum miasta z ruchu tranzytowego. Rozbudowywane są również węzły drogowe - Kowale, Szadółki i Straszyn na obwodnicy S6, co poprawi płynność ruchu w kluczowych punktach komunikacyjnych.

