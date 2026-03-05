W czwartek, 5 marca 2026 roku, uczniowie szkół średnich w całej Polsce przystąpili do próbnej matury z matematyki. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9:00. Jak wyglądał arkusz, jakie zadania musieli rozwiązać maturzyści i co jeszcze warto wiedzieć o tegorocznych maturach? Sprawdź najważniejsze informacje!
- Próbna matura z matematyki zaczęła się o godzinie 9:00.
- Aby zdać maturę podstawową, należy uzyskać minimum 30 proc. punktów z każdego przedmiotu.
- Matury właściwe rozpoczną się w maju 2026 roku.
W czwartek, 5 marca, uczniowie szkół średnich punktualnie o 9:00 zaczęli próbny egzamin maturalny z matematyki. W 180 minut muszą uporać się z arkuszem przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, który składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Maksymalnie można zdobyć 50 punktów.
Arkusz egzaminacyjny obejmuje szeroki zakres zagadnień matematycznych, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Uczniowie muszą wykazać się wiedzą z następujących działów:
- Liczby rzeczywiste,
- Wyrażenia algebraiczne,
- Równania i nierówności,
- Układy równań,
- Funkcje,
- Ciągi,
- Trygonometria,
- Planimetria,
- Geometria analityczna,
- Stereometria,
- Kombinatoryka,
- Rachunek prawdopodobieństwa,
- Statystyka.
Wśród zadań pojawiły się zarówno te wymagające obliczeń, jak i logicznego myślenia oraz umiejętności zastosowania wzorów matematycznych w praktyce.
Przystępując do matury z matematyki, uczniowie mogli wnieść na salę egzaminacyjną wyłącznie niezbędne przybory. Dozwolone są:
- Długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem,
- Linijka,
- Cyrkiel,
- Kalkulator prosty,
- Wybrane wzory matematyczne (zapewniane przez szkołę).
Wszystkie inne przedmioty są zabronione.
Próbna matura z matematyki jest drugim z trzech egzaminów próbnych organizowanych w tym tygodniu. Wczoraj, 4 marca uczniowie mierzyli się z maturą próbną z języka polskiego. Dziś jest matura próbna z matematyki, a jutro - język angielski.
Aby uzyskać pozytywny wynik z matury podstawowej z matematyki, należy zdobyć minimum 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. Zasada ta dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zarówno pisemnych (język polski, matematyka, język obcy), jak i ustnych.
W przypadku egzaminów na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje minimalny próg procentowy - uczniowie mogą przystąpić do dowolnej liczby takich egzaminów, jednak nie są one wymagane do zdania matury.
Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczną się w maju. Oto najważniejsze daty:
Egzaminy podstawowe:
- 4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - język polski,
- 5 maja (wtorek), godz. 9:00 - matematyka,
- 6 maja (środa), godz. 9:00 - język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski).
Egzaminy ustne:
- Od 7 do 30 maja - zgodnie z harmonogramem poszczególnych szkół.
Egzaminy rozszerzone:
- 7 maja (czwartek), godz. 9:00 - język angielski / godz. 14:00 - historia muzyki,
- 8 maja (piątek), godz. 9:00 - biologia / godz. 14:00 - filozofia,
- 11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - matematyka / godz. 14:00 - język rosyjski,
- 12 maja (wtorek), godz. 9:00 - wiedza o społeczeństwie / godz. 14:00 - język niemiecki,
- 13 maja (środa), godz. 9:00 - chemia / godz. 14:00 - historia sztuki,
- 14 maja (czwartek), godz. 9:00 - informatyka / godz. 14:00 - język ukraiński,
- 15 maja (piątek), godz. 9:00 - geografia / godz. 14:00 - język mniejszości narodowych,
- 18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - historia / godz. 14:00 - język francuski,
- 19 maja (wtorek), godz. 9:00 - fizyka / godz. 14:00 - język hiszpański,
- 20 maja (środa), godz. 9:00 - język polski / godz. 14:00 - język włoski,
- 21 maja (czwartek) - przedmioty w języku obcym.
Próbne egzaminy maturalne to dla uczniów nie tylko okazja do sprawdzenia swojej wiedzy, ale także możliwość oswojenia się z formułą egzaminu i warunkami panującymi na sali. Dzięki nim maturzyści mogą lepiej przygotować się do majowych egzaminów, zidentyfikować ewentualne braki i skupić się na najważniejszych zagadnieniach w ostatnich tygodniach nauki.