​W czwartek, 5 marca 2026 roku, uczniowie szkół średnich w całej Polsce przystąpili do próbnej matury z matematyki. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9:00. Jak wyglądał arkusz, jakie zadania musieli rozwiązać maturzyści i co jeszcze warto wiedzieć o tegorocznych maturach? Sprawdź najważniejsze informacje!

/ Lech Muszyński / PAP

Próbna matura z matematyki zaczęła się o godzinie 9:00.

Aby zdać maturę podstawową, należy uzyskać minimum 30 proc. punktów z każdego przedmiotu.

Matury właściwe rozpoczną się w maju 2026 roku.

W czwartek, 5 marca, uczniowie szkół średnich punktualnie o 9:00 zaczęli próbny egzamin maturalny z matematyki. W 180 minut muszą uporać się z arkuszem przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, który składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Maksymalnie można zdobyć 50 punktów.

Arkusz egzaminacyjny obejmuje szeroki zakres zagadnień matematycznych, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Uczniowie muszą wykazać się wiedzą z następujących działów:

Liczby rzeczywiste,

Wyrażenia algebraiczne,

Równania i nierówności,

Układy równań,

Funkcje,

Ciągi,

Trygonometria,

Planimetria,

Geometria analityczna,

Stereometria,

Kombinatoryka,

Rachunek prawdopodobieństwa,

Statystyka.

Wśród zadań pojawiły się zarówno te wymagające obliczeń, jak i logicznego myślenia oraz umiejętności zastosowania wzorów matematycznych w praktyce.

Co można zabrać na egzamin?

Przystępując do matury z matematyki, uczniowie mogli wnieść na salę egzaminacyjną wyłącznie niezbędne przybory. Dozwolone są:

Długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem,

Linijka,

Cyrkiel,

Kalkulator prosty,

Wybrane wzory matematyczne (zapewniane przez szkołę).

Wszystkie inne przedmioty są zabronione.

Harmonogram próbnych matur w marcu 2026

Próbna matura z matematyki jest drugim z trzech egzaminów próbnych organizowanych w tym tygodniu. Wczoraj, 4 marca uczniowie mierzyli się z maturą próbną z języka polskiego. Dziś jest matura próbna z matematyki, a jutro - język angielski.

Jak zdać maturę?

Aby uzyskać pozytywny wynik z matury podstawowej z matematyki, należy zdobyć minimum 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. Zasada ta dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zarówno pisemnych (język polski, matematyka, język obcy), jak i ustnych.

W przypadku egzaminów na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje minimalny próg procentowy - uczniowie mogą przystąpić do dowolnej liczby takich egzaminów, jednak nie są one wymagane do zdania matury.

Terminy matur 2026. Kiedy odbędą się egzaminy?

Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczną się w maju. Oto najważniejsze daty:

Egzaminy podstawowe:

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - język polski,

5 maja (wtorek), godz. 9:00 - matematyka,

6 maja (środa), godz. 9:00 - język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski).

Egzaminy ustne:

Od 7 do 30 maja - zgodnie z harmonogramem poszczególnych szkół.

Egzaminy rozszerzone:

7 maja (czwartek), godz. 9:00 - język angielski / godz. 14:00 - historia muzyki,

8 maja (piątek), godz. 9:00 - biologia / godz. 14:00 - filozofia,

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - matematyka / godz. 14:00 - język rosyjski,

12 maja (wtorek), godz. 9:00 - wiedza o społeczeństwie / godz. 14:00 - język niemiecki,

13 maja (środa), godz. 9:00 - chemia / godz. 14:00 - historia sztuki,

14 maja (czwartek), godz. 9:00 - informatyka / godz. 14:00 - język ukraiński,

15 maja (piątek), godz. 9:00 - geografia / godz. 14:00 - język mniejszości narodowych,

18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - historia / godz. 14:00 - język francuski,

19 maja (wtorek), godz. 9:00 - fizyka / godz. 14:00 - język hiszpański,

20 maja (środa), godz. 9:00 - język polski / godz. 14:00 - język włoski,

21 maja (czwartek) - przedmioty w języku obcym.

Próbna matura - szansa na sprawdzenie wiedzy

Próbne egzaminy maturalne to dla uczniów nie tylko okazja do sprawdzenia swojej wiedzy, ale także możliwość oswojenia się z formułą egzaminu i warunkami panującymi na sali. Dzięki nim maturzyści mogą lepiej przygotować się do majowych egzaminów, zidentyfikować ewentualne braki i skupić się na najważniejszych zagadnieniach w ostatnich tygodniach nauki.