Polska aktywowała Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (UCPM) - przekazała dziennikarce RMF FM w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej. W sumie mechanizm ten aktywowało już 18 państw. Pierwsze były Włochy - aktywowały go już 3 marca, a dzień później dołączały kolejne państwa: Austria, Słowacja i Rumunia.

Jeden z samolotów Sił Powietrznych RP z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu po wylądowaniu na lotnisku Okęcie w Warszawie. / Leszek Szymański / PAP

W ramach tego mechanizmu Komisja Europejska wspiera i koordynuje ewakuacje unijnych obywateli z Bliskiego Wschodu. Mechanizm ten zapewnia lepszą koordynację logistyczną lotów powrotnych, w tym wspólne korzystanie z dostępnych miejsc w samolotach wysyłanych przez inne kraje członkowskie.

System działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jego sercem systemu jest Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) w Brukseli.

Mechanizm Ochrony Ludności, w ramach którego udzielana jest pomoc krajom potrzebującym wsparcia, istnieje od 2001 roku i pozwala państwom europejskim na błyskawiczną wymianę zasobów ratowniczych w sytuacjach, gdy skala katastrofy przekracza możliwości jednego kraju. UE może sfinansować co najmniej 75 proc. kosztów operacyjnych i transportowych związanych z wysłaniem pomocy. W przypadku misji ewakuacyjnych (jak obecnie na Bliskim Wschodzie) pozwala to krajom na organizację wspólnych lotów powrotnych dla swoich obywateli przy znacznym wsparciu budżetu.

Od momentu powstania mechanizm był aktywowany już ponad 800 razy. Dzięki temu mechanizmowi UE ewakuowała około 100 tys. unijnych obywateli w czasie pandemii Covid-19, gdy zamknięte zostały granice i odwołano loty.