Dławisz okrągłolistny, przez lata ceniony jako efektowna ozdoba ogrodów, od 2027 roku stanie się w Polsce rośliną zakazaną. Unijne przepisy nakładają na właścicieli ogrodów obowiązek całkowitego usunięcia tego inwazyjnego pnącza. Za pozostawienie dławisza grożą wysokie kary finansowe, sięgające nawet miliona złotych. Sprawdź, jak rozpoznać tę roślinę i jak skutecznie się jej pozbyć, by uniknąć problemów.

Dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus) / Shutterstock

Dławisz okrągłolistny ( Celastrus orbiculatus ) został uznany przez UE za groźny gatunek inwazyjny.

Od 2 sierpnia 2027 roku będzie obowiązywał całkowity zakaz uprawy, sprzedaży, rozmnażania i przechowywania tej rośliny.

Za złamanie zakazu grożą kary administracyjne do 1 miliona złotych.

Dławisz okrągłolistny - od ozdoby do zagrożenia

Jeszcze kilka lat temu dławisz okrągłolistny był popularnym wyborem wśród ogrodników. Jego szybki wzrost, dekoracyjne liście i efektowne, żółtopomarańczowe owoce sprawiały, że chętnie obsadzano nim altany, pergole czy ogrodzenia. Niestety, ta sama ekspansywność, która była zaletą, okazała się również ogromnym zagrożeniem dla rodzimych gatunków roślin. Dławisz, pochodzący z Azji, skutecznie wypiera lokalną florę, oplatając i dosłownie dusząc drzewa oraz krzewy.

Unijny zakaz - co się zmienia od sierpnia 2027 roku?

Unia Europejska wpisała dławisza okrągłolistnego na listę inwazyjnych gatunków obcych, których obecność w środowisku jest niepożądana - przypomina serwis dom.wp.pl. Od 2 sierpnia 2027 roku w Polsce zacznie obowiązywać całkowity zakaz dotyczący tej rośliny. Oznacza to, że nie będzie można jej sadzić, rozmnażać, sprzedawać, kupować, przechowywać ani uprawiać - nawet na własnej działce. Każdy właściciel ogrodu, w którym rośnie dławisz, musi go usunąć do tej daty.

Nowe przepisy przewidują wysokie sankcje administracyjne. Za nieusunięcie dławisza po sierpniu 2027 roku grozi kara nawet do 1 miliona złotych. Choć w praktyce urzędnicy indywidualnie oceniają przypadki i raczej nie wymierzają maksymalnych kar za pojedynczą roślinę, ryzyko finansowe pozostaje realne. Warto więc zadbać o usunięcie dławisza z ogrodu, zanim pojawią się kontrole.

Jak rozpoznać dławisza okrągłolistnego?

Dławisz okrągłolistny wyróżnia się charakterystycznymi cechami:

Liście : okrągłe lub eliptyczne, jesienią przebarwiają się na intensywnie żółty kolor.

: okrągłe lub eliptyczne, jesienią przebarwiają się na intensywnie żółty kolor. Owoce : żółtopomarańczowe torebki, które po pęknięciu odsłaniają czerwone nasiona - często wykorzystywane w jesiennych dekoracjach.

: żółtopomarańczowe torebki, które po pęknięciu odsłaniają czerwone nasiona - często wykorzystywane w jesiennych dekoracjach. Pędy: silnie owijają się wokół podpór i drzew, wrzynając się w korę i uszkadzając rośliny.

Skuteczne usuwanie dławisza - instrukcja krok po kroku

Dławisz to wyjątkowo wytrzymałe pnącze, które łatwo odrasta nawet po przycięciu. Aby skutecznie się go pozbyć, należy: