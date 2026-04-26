Wiosna i lato to czas intensywnych prac ogrodowych, jednak nie wszystkie działania są dozwolone. Wycinanie drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków może skończyć się wysokim mandatem, a nawet poważniejszymi konsekwencjami prawnymi. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują właścicieli ogrodów i kiedy można legalnie przeprowadzić wycinkę.

Wycinka drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków (1 marca - 15 października) podlega szczególnym ograniczeniom prawnym.

Za naruszenie przepisów dotyczących ochrony gatunkowej grożą wysokie mandaty, a nawet odpowiedzialność karna.

Właściciele ogrodów powinni uzyskać zgodę odpowiednich organów na wycinkę, jeśli istnieje ryzyko naruszenia siedlisk ptaków.

Okres lęgowy ptaków - szczególna ochrona przyrody

W Polsce obowiązują surowe przepisy dotyczące ochrony przyrody, zwłaszcza w kontekście wycinki drzew i krzewów w ogrodach. Kluczowym okresem jest czas lęgowy ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października. W tym czasie większość gatunków zakłada gniazda, wysiaduje jaja i wychowuje młode. Przepisy mają na celu ochronę ptasich siedlisk i zapewnienie im bezpiecznych warunków do rozmnażania.

Warto pamiętać, że daty te są orientacyjne - niektóre gatunki, jak bieliki, rozpoczynają lęgi już zimą, inne, jak jerzyki, kończą je wcześniej. Dlatego każda planowana wycinka powinna być poprzedzona dokładną obserwacją drzew i krzewów oraz sprawdzeniem, czy nie są one miejscem bytowania chronionych ptaków.



Kiedy wycinka drzew i krzewów jest zabroniona?

W okresie lęgowym ptaków wycinanie drzew i krzewów nie jest całkowicie zabronione, jednak podlega istotnym ograniczeniom. Przede wszystkim nie wolno niszczyć gniazd, siedlisk ani płoszyć ptaków objętych ochroną gatunkową. Złamanie tych przepisów może skutkować nie tylko mandatem, ale również poważniejszymi konsekwencjami prawnymi, włącznie z odpowiedzialnością karną w przypadku wyrządzenia szkód środowisku.

Właściciele ogrodów powinni szczególnie uważać wiosną i latem, gdy ptaki najczęściej przebywają w koronach drzew i gęstych krzewach. Najbezpieczniejszym okresem na wycinkę jest jesień i zima, kiedy ryzyko naruszenia ptasich siedlisk jest znacznie mniejsze.



Jak legalnie przeprowadzić wycinkę?

Jeśli planowana wycinka mogłaby naruszyć zakazy dotyczące ochrony ptaków, konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dotyczy to zarówno drzew, jak i krzewów, na których mogą znajdować się gniazda lub siedliska chronionych gatunków. Bez odpowiednich zezwoleń usuwanie takich roślin jest nielegalne i grozi poważnymi sankcjami.

Wyjątek stanowi okres od 16 października do końca lutego, kiedy to dopuszcza się usuwanie gniazd ptaków, ale wyłącznie w budynkach lub na terenach zielonych, i tylko w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub sanitarnymi.

Konsekwencje złamania przepisów

Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony gatunkowej grożą wysokie mandaty, a w przypadku poważnych szkód - nawet kara aresztu lub odpowiedzialność karna. Warto więc przed przystąpieniem do prac ogrodowych dokładnie zapoznać się z obowiązującymi regulacjami i w razie wątpliwości skonsultować się z odpowiednimi służbami.

Wycinanie drzew i krzewów w ogrodzie wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi, ale przede wszystkim znajomości przepisów prawa. Ochrona ptaków w okresie lęgowym to obowiązek każdego właściciela ogrodu. Przestrzeganie zasad pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i przyczyni się do ochrony polskiej przyrody.