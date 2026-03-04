1 marca rozpoczął się w Polsce okres lęgowy ptaków, co oznacza istotne zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów. Nawet na własnej działce nie można już swobodnie usuwać roślin, jeśli są zasiedlone przez zwierzęta chronione. Sprawdź, jakie obowiązują zasady, kiedy potrzebujesz zezwolenia i jakie kary grożą za nieprzestrzeganie nowych regulacji.
- Od 1 marca obowiązują surowe ograniczenia dotyczące wycinki drzew i krzewów.
- W okresie lęgowym nie wolno usuwać roślin zasiedlonych przez zwierzęta chronione bez zezwolenia.
- Za nielegalną wycinkę grożą wysokie kary finansowe i odpowiedzialność prawna.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Od 1 marca do końca lata w Polsce trwa okres lęgowy ptaków. To czas, w którym wiele gatunków zakłada gniazda i wychowuje młode. W związku z tym prawo wprowadza szczególne ograniczenia dotyczące wycinki drzew i krzewów. Dotyczą one zarówno osób prywatnych, jak i firm oraz instytucji. Nawet jeśli drzewo rośnie na prywatnej posesji, nie można go usunąć bez odpowiedniego zezwolenia, jeśli jest zasiedlone przez zwierzęta objęte ochroną.
- Zakaz wycinki drzew i krzewów zasiedlonych przez zwierzęta chronione - dotyczy to wszystkich właścicieli nieruchomości, niezależnie od statusu działki.
- Okres lęgowy trwa od 1 marca - w tym czasie wycinka jest szczególnie ograniczona.
- Obowiązek uzyskania zezwolenia - jeśli na drzewie lub krzewie znajdują się gniazda lub inne ślady bytowania zwierząt chronionych, konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów.
- Wyjątki od zakazu - martwe, chore lub zagrażające bezpieczeństwu drzewa można usuwać po uzyskaniu zgody Regionalnego lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
- Wysokie kary za nielegalną wycinkę - za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia grożą dotkliwe sankcje finansowe.
Nie wszystkie przypadki wymagają zgłoszenia czy pozwolenia. Wyjątki dotyczą:
- Krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m².
- Roślin ozdobnych na terenach zielonych, które nie są objęte ochroną konserwatorską ani nie znajdują się w pasach drogowych.
- Drzew o określonym obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 5 cm: - do 85 cm - topole, wierzby, klon jesionolistny i klon srebrzysty, - do 65 cm - kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny, - do 50 cm - pozostałe gatunki drzew.
W każdym przypadku warunkiem jest brak zasiedlenia przez zwierzęta chronione.
Aby legalnie usunąć drzewo lub krzew w okresie lęgowym, należy:
- Dokładnie obejrzeć roślinę pod kątem obecności gniazd, ptaków lub innych zwierząt chronionych.
- W przypadku wątpliwości zlecić ekspertyzę ornitologiczną.
- Złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu (najczęściej gminy lub miasta), podając m.in. obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm.
- Czekać na wydanie decyzji - brak zgody oznacza zakaz wycinki.
Naruszenie przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym może być traktowane jako wykroczenie, a w poważniejszych przypadkach - jako przestępstwo. Kara finansowa za nielegalną wycinkę wynosi dwukrotność opłaty, jaką należałoby uiścić za legalne usunięcie drzewa. Nawet jeśli dana wycinka byłaby zwolniona z opłaty, urząd może nałożyć karę w wysokości odpowiadającej standardowej opłacie.