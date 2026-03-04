1 marca rozpoczął się w Polsce okres lęgowy ptaków, co oznacza istotne zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów. Nawet na własnej działce nie można już swobodnie usuwać roślin, jeśli są zasiedlone przez zwierzęta chronione. Sprawdź, jakie obowiązują zasady, kiedy potrzebujesz zezwolenia i jakie kary grożą za nieprzestrzeganie nowych regulacji.

Od 1 marca obowiązują surowe ograniczenia dotyczące wycinki drzew i krzewów.

W okresie lęgowym nie wolno usuwać roślin zasiedlonych przez zwierzęta chronione bez zezwolenia.

Za nielegalną wycinkę grożą wysokie kary finansowe i odpowiedzialność prawna.

Od 1 marca do końca lata w Polsce trwa okres lęgowy ptaków. To czas, w którym wiele gatunków zakłada gniazda i wychowuje młode. W związku z tym prawo wprowadza szczególne ograniczenia dotyczące wycinki drzew i krzewów. Dotyczą one zarówno osób prywatnych, jak i firm oraz instytucji. Nawet jeśli drzewo rośnie na prywatnej posesji, nie można go usunąć bez odpowiedniego zezwolenia, jeśli jest zasiedlone przez zwierzęta objęte ochroną.

Najważniejsze elementy nowych przepisów

Zakaz wycinki drzew i krzewów zasiedlonych przez zwierzęta chronione - dotyczy to wszystkich właścicieli nieruchomości, niezależnie od statusu działki.

Okres lęgowy trwa od 1 marca - w tym czasie wycinka jest szczególnie ograniczona.

Obowiązek uzyskania zezwolenia - jeśli na drzewie lub krzewie znajdują się gniazda lub inne ślady bytowania zwierząt chronionych, konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów.

Wyjątki od zakazu - martwe, chore lub zagrażające bezpieczeństwu drzewa można usuwać po uzyskaniu zgody Regionalnego lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Wysokie kary za nielegalną wycinkę - za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia grożą dotkliwe sankcje finansowe.

Kiedy można wycinać drzewa bez zezwolenia?

Nie wszystkie przypadki wymagają zgłoszenia czy pozwolenia. Wyjątki dotyczą:

Krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m².

Roślin ozdobnych na terenach zielonych, które nie są objęte ochroną konserwatorską ani nie znajdują się w pasach drogowych.

Drzew o określonym obwodzie pnia, mierzonym na wysokości 5 cm: - do 85 cm - topole, wierzby, klon jesionolistny i klon srebrzysty, - do 65 cm - kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny, - do 50 cm - pozostałe gatunki drzew.

W każdym przypadku warunkiem jest brak zasiedlenia przez zwierzęta chronione.

Jak uzyskać zezwolenie na wycinkę?

Aby legalnie usunąć drzewo lub krzew w okresie lęgowym, należy:

Dokładnie obejrzeć roślinę pod kątem obecności gniazd, ptaków lub innych zwierząt chronionych.

W przypadku wątpliwości zlecić ekspertyzę ornitologiczną.

Złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu (najczęściej gminy lub miasta), podając m.in. obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm.

Czekać na wydanie decyzji - brak zgody oznacza zakaz wycinki.

Surowe kary za nieprzestrzeganie przepisów

Naruszenie przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym może być traktowane jako wykroczenie, a w poważniejszych przypadkach - jako przestępstwo. Kara finansowa za nielegalną wycinkę wynosi dwukrotność opłaty, jaką należałoby uiścić za legalne usunięcie drzewa. Nawet jeśli dana wycinka byłaby zwolniona z opłaty, urząd może nałożyć karę w wysokości odpowiadającej standardowej opłacie.