Łącznie 14 375 ton surowców wtórnych sprzedało Łódzkie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w 2021 roku. W ten sposób padł rekord sprzedaży. Przed rokiem było to niespełna 13 tys. ton, a dwa lata wcześniej - nie całe 7 tys. ton, czyli dwa razy mniej niż wyniósł rekord. MPO w Łodzi podpowiada, jak poprawnie segregować śmieci.

/ Materiały prasowe

Wśród surowców, które posegregowano i sprzedano były:

szkło: ponad 6,5 tys. ton

karton: prawie 4 tys. ton

papier: nieco ponad 1 tys. ton

PET: około 800 ton

stal: niespełna 700 ton

Jak to się udało? Według, zarządzających MPO, to głównie zasługa 160 sprawnych pracowników sortowni. Nie bez znaczenia jest również świadomość społeczna, bo zmieniła się jakość i ilość segregowanych surowców. Łodzianie robią to zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach.

Jak segregować śmieci w domu i po co to robić?

MPO w Łodzi cały czas uczy, jak prawidłowo oddzielać odpady różnego rodzaju. Poniżej zamieszczamy mały poradnik, przygotowany właśnie przez tę miejską firmę.

SZKŁO

Opakowania szklane można poddawać recyklingowi nieograniczoną ilość razy, zyskując przy tym znaczną oszczędność energii i wody. Zebrana i przetworzona tona stłuczki szklanej, to około 220 kg dwutlenku węgla mniej w atmosferze. Poprawne segregowanie szkła znacznie zwiększa poziom odzysku tego cennego surowca.

Do zielonych lub białych pojemników na szkło wrzucamy wyłącznie szkło opakowaniowe (butelki, słoiki, flakony). Zbieramy zarówno białe jak i kolorowe szkło, które jest jednym

z najbardziej "czystych" surowców. Ważne jednak, aby trafiało ono do pojemnika - bez foliowych opakowań.

Odpadów szklanych nie musimy myć, jedynie opróżniamy je i odkręcamy nakrętki. Nawet jeśli butelka czy słoik są potłuczone, mają szansę zostać przetworzone - pod warunkiem jednak, że trafią do właściwego pojemnika, a nie zostaną pomieszane z pozostałymi odpadami.

Szkło nadaje się w 100 procentach do ponownego odzysku, a nie wysegregowane - nie rozłoży się wcale.

Naczynia kuchenne, porcelanę, potłuczone lustra wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

/ Materiały prasowe





PET

Tworzywa sztuczne, to niezwykle wszechstronne materiały, dzięki czemu możliwości ich zastosowania są praktycznie nieograniczone. Stosunkowo niewielka gęstość większości tworzyw sztucznych sprawia, że wyroby z nich wykonane są bardzo lekkie. Ponadto, większość powszechnie stosowanych tworzyw wykazuje doskonałe właściwości termo-

i elektro-izolacyjne.

Wyjątkowa wszechstronność tworzyw sztucznych sprawia, że stosuje się je w produkcji opakowań, budownictwie i konstrukcjach, transporcie, przemyśle elektrycznym i elektronicznym, rolnictwie, medycynie czy sporcie.

Pracownicy łódzkiej sortowni każdego dnia, wybierają spośród tworzyw sztucznych, m.in. plastikowe butelki PET. W ciągu jednego tygodnia odzyskiwanych jest około 15 ton tego surowca, co stanowi 60 sprasowanych kostek. Plastikowa butelka po napoju, nie wyrzucona do właściwego pojemnika, będzie rozkładała się blisko 500 lat!

W ciągu jednego dnia w Sortowni Odpadów Komunalnych powstaje 16 belek sprasowanych butelek PET. Każda belka ma około 1 metra sześciennego i waży około 250 kg, co daje 4 tys. kilogramów. Jedna półtoralitrowa butelka PET waży około 40 gramów, więc na 1 kg surowca PET wchodzi 25 butelek - zaś 1 belka (250 kg) to 6 250 butelek. Gdyby to wszystko przeliczyć okaże się, że codziennie w Łodzi odzyskiwanych jest około 100 tys. butelek.

/ Materiały prasowe





PAPIER i KARTON

Pracownicy łódzkiej sortowni odpadów, na co dzień obserwują, że coraz częściej korzystamy z opakowań kartonowych. Coraz więcej jest ich w sortowni. Karton - niezależnie czy jest po zjedzonej pizzy, czy po odebranej przesyłce - zgnieciony do minimalnych rozmiarów powinien wylądować w niebieskim pojemniku, tak samo jak gazetka reklamowa, ulotka czy papiery z drukarki.

1 tona makulatury pozwala uratować aż 17 drzew, a z tej 1 tony otrzymać można 900 kg nowego produktu. Recykling papieru to także mniejsze zużycie wody, energii oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Wszystko to jest możliwe, gdy papier jest prawidłowo segregowany już u źródła, czyli w naszych domach.

Pracownicy łódzkiego MPO miesięcznie wybierają ponad 300 ton kartonu oraz około 100 ton papieru kolorowego. 1 tona kartonu to zarobek 520 zł, natomiast 1 tona papieru - 650 złotych.

Do niebieskiego pojemnika nie należy wrzucać: tłustego, mokrego papieru, opakowań wielomateriałowych, worków po materiałach budowlanych, ręczników papierowych

i chusteczek higienicznych, papieru foliowanego, paragonów i kubeczków "papierowych".