Denis Mukwege i Nadia Murad zostali tegorocznymi laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. Z kolei reporterzy RMF FM ujawnili, że policja nie będzie finansować imiennych identyfikatorów funkcjonariuszy. Dowiedzieliśmy się również, że zaginiony szef Interpolu najprawdopodobniej "został zabrany" przez chińskie władze. Na jaw wypłynęły nowe fakty w sprawie polskich kierowców, którzy spowodowali wypadek na Słowacji, a Oleg Sencow przerwał głodówkę. Oto najważniejsze wydarzenia piątku. Specjalnie dla Was zebraliśmy najważniejsze wydarzenia dnia.

Kongijski lekarz i jazydka laureatami pokojowego Nobla

Laureatami tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla zostali kongijski ginekolog Denis Mukwege oraz pochodząca z Iraku działaczka społeczna Nadia Murad - ogłosił w piątek Norweski Komitet Noblowski.

News RMF: Skandaliczna decyzja Komendy Głównej Policji

Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, policja nie będzie finansować zakupu imiennych identyfikatorów na mundury dla funkcjonariuszy. Nie zapłaci za nie, choć z przepisów wynika, że policjanci takie "imienniki" powinni mieć.

Zaginiony prezes Interpolu "zabrany" w Chinach

Zaginiony szef Interpolu, Chińczyk Meng Hongwei "został zabrany" przez chińskie władze na przesłuchanie w związku z toczącym się przeciwko niemu dochodzeniem - podał hongkoński dziennik "South China Morning Post", powołując się na anonimowe źródło.

Polskie Linie Kolejowe odstępują od kontraktów z Astaldi

W związku z niepodjęciem przez Astaldi S.p.A i konsorcjantów prac na dwóch kontraktach, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w piątek złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów - poinformowano w komunikacie PKP PLK.

Nowa szefowa Szlachetnej Paczki: Jesteśmy w kryzysie, ale musimy zorganizować finał akcji

Sadzik: Jesteśmy w kryzysie, nie ukrywamy tego Michał Dukaczewski /RMF FM





"Szukamy ludzi, którzy chcą zrobić paczkę w tym roku. Chcą wziąć odpowiedzialność, szczególnie, że łatwo nie jest. Jesteśmy w kryzysie, nie ukrywamy tego" - przyznaje w Popołudniowej rozmowie w RMF FM nowa szefowa Szlachetnej Paczki i prezes Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik, pytana o zawirowania wokół stowarzyszenia po odejściu z niego ks. Jacka Stryczka. Dotychczasowemu szefowi byli pracownicy zarzucili mobbing. Sadzik podkreśla: "Nie mamy wątpliwości, że musimy zorganizować finał Szlachetnej Paczki". I apeluje: "Brakuje nam jeszcze 3 tys. zgłoszeń wolontariuszy. Zapraszam do zgłaszania się".

Słowacja: Nowe fakty ws. kierowcy porsche

Na jaw wychodzą nowe fakty dotyczące wypadku, który spowodowali polscy kierowcy ścigający luksusowymi samochodami na drodze w Dolnym Kubinie na Słowacji. W wypadku zginął 57-letni Słowak. Jak dowiedział się dziennik.pl, jeden z kierowców był poszukiwany przez polską policję jako zaginiony z próbą samobójczą.

Koniec głodówki Sencowa

Wiceszef rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej Witalij Maksimienko poinformował w piątek, że odbywający karę 20 lat więzienia ukraiński reżyser Oleg Sencow przerwał głodówkę, którą prowadził od ponad czterech miesięcy. Rozpoczęto jego rehabilitację - dodał.

Cymański o Morawieckim: Nie jest poukładanym pieskiem, to facet z krwi i kości



Cymański o Morawieckim: Nie jest poukładanym pieskiem, to facet z krwi i kości Jarosław Gawłowski /RMF FM





"Te taśmy, to jest chwyt poniżej pasa. Tam jest kilka słówek na literkę "k". (...). Premier nie jest salonowcem i poukładanym pieskiem, to jest facet z krwi i kości i to jest dobre" - mówi Tadeusz Cymański o taśmach, na których w 2013 roku w restauracji "Sowa i Przyjaciele" został nagrany obecny premier Mateusz Morawiecki. "Jaki atak, taka obrona, a że atak był podły, poniżej pasa, to obrona musi być wyraźna, stanowcza, zdecydowana. (...) Propaganda zbiera straszne żniwo. My mamy program sukcesu i zwycięstwa, chcemy w tych wyborach wygrać, zrobić dobry wynik. Platforma ma inny program - minimalizowania strat" - uważa gość Roberta Mazurka w Porannej Rozmowie w RMF FM.

