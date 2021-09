Na 3 miesiące aresztowano 42-letniego mężczyznę po tym, jak policjanci z Kutna (woj. łódzkie) znaleźli u niego 2,5 kg marihuany i nielegalne wyroby akcyzowe. Wartość krajanki tytoniowej i alkoholu to 118 tys. zł - podała w piątek rzeczniczka kutnowskiej policji Edyta Machnik.

Przejęta marihuana / Policja

Na trop nielegalnego procederu - jak przekazała rzeczniczka - wpadli policjanci z kutnowskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją w Kutnie (Łódzkie).

Zatrzymano 42-letniego mężczyznę, u którego znaleziono łącznie ponad 89 kg krajanki tytoniu, ponad 7 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, ponad 160 litrów alkoholu niewiadomego pochodzenia, oraz ponad 2,5 kilograma marihuany - wyliczała Machnik.

42-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, oraz przechowywania wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy, za co dodatkowo grozi wysoka grzywna. Mężczyznę aresztowano na 3 miesiące - poinformowała.

Oszacowano, że, z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego, skarb państwa mógł zostać narażony na uszczuplenie na ponad 118 tys. zł.