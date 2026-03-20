W sobotę, 21 marca, w Lotto do wygrania będzie aż 30 milionów złotych. To efekt kolejnej kumulacji. W czwartek 19 marca żadnemu graczowi nie udało się poprawnie wytypować "szóstki".

W sobotę, 21 marca, w Lotto do wygrania będzie aż 30 milionów złotych - wszystko dzięki kolejnej kumulacji.

Wyniki losowania z 19 marca: 1, 2, 19, 25, 36, 43.

Kumulacja w Lotto - 30 mln zł do wygrania

Totalizator Sportowy poinformował, że w czwartkowym losowaniu Lotto (19 marca 2026 r.) nie padła żadna "szóstka". Oznacza to, że pula na wygrane I stopnia w najbliższym losowaniu wzrosła do imponujących 30 milionów złotych. To jedna z najwyższych kumulacji w ostatnich miesiącach.

Wyniki losowania Lotto z 19 marca 2026 r.: 1, 2, 19, 25, 36, 43

W ostatnim losowaniu padło:

0 wygranych I stopnia,

73 wygrane II stopnia (po 7 767,80 zł),

5 317 wygranych III stopnia (po 182,80 zł),

101 269 wygranych IV stopnia (po 24 zł).

Ostatnia "szóstka" w Lotto padła 21 lutego. Jedna osoba wygrała 6 810 033,60 zł. Los kupiła w punkcie Lotto przy ul. Nowowiczlińskiej 35 w Gdyni. Samodzielnie wytypowała liczby, które okazały się dla niej szczęśliwe.



Najwyższa wygrana w Lotto w Polsce

Rekordowa wygrana w Lotto w Polsce padła 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie. Szczęśliwiec zgarnął wtedy aż 36 726 210,20 zł. To do dziś najwyższa pojedyncza wygrana w historii tej gry liczbowej w naszym kraju. Drugie miejsce zajmuje wygrana z 22 sierpnia 2015 roku w Ziębicach - 35 234 116,20 zł.

Rekordowe wygrane w loteriach na świecie

Najwyższa wygrana w historii światowych loterii padła w amerykańskiej loterii Powerball. W listopadzie 2022 roku zwycięzca z Kalifornii wygrał aż 2,04 miliarda dolarów (ponad 8 miliardów złotych według ówczesnego kursu). To absolutny rekord, jeśli chodzi o pojedynczą wygraną na świecie.

W Europie rekord należy do hiszpańskiej loterii świątecznej Sorteo Extraordinario de Navidad, gdzie w 2012 roku pula nagród wyniosła ponad 2 miliardy euro, jednak była dzielona na wielu zwycięzców.