​W ostatnim losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, co oznacza, że kumulacja rośnie. W kolejnym losowaniu, które odbędzie się w piątek 19 września, do wygrania będzie aż 520 milionów złotych.

/ Shutterstock

16 września 2025 roku odbyło się losowanie popularnej gry liczbowej Eurojackpot. Wylosowane liczby to: 8, 9, 14, 37, 39 oraz 1 i 9. Żadnemu z graczy nie udało się poprawnie wytypować całego zestawu, co oznacza, że główna wygrana w wysokości 500 milionów złotych pozostała niezdobyta.

Kumulacja rośnie - do wygrania 520 milionów złotych

Choć nikt nie trafił głównej wygranej, szczęście uśmiechnęło się do kilku graczy w Europie. Najbliżej zwycięstwa byli dwaj gracze z Niemiec oraz po jednym ze Szwecji i Finlandii - każdy z nich otrzyma po 741 324,60 euro za trafienie wygranej drugiego stopnia (5+1). W Polsce odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia (4+2), z których każda wyniosła 239 278,60 zł.

Brak głównej wygranej sprawił, że pula na kolejne losowanie wzrosła do imponującej kwoty 520 milionów złotych. To jedna z najwyższych kumulacji w historii gry, co z pewnością przyciągnie jeszcze więcej chętnych do spróbowania swojego szczęścia.

Zasady gry w Eurojackpot

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbowa, która wystartowała w 2012 roku, a w Polsce dostępna jest od 2017 roku. Aby zagrać, należy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12. Koszt jednego zakładu to 12,50 zł. W grze bierze udział kilkanaście krajów europejskich, co sprawia, że wygrane mogą osiągać naprawdę imponujące kwoty.

Najbliższe losowanie Eurojackpot odbędzie się już w piątek, 19 września, w godzinach wieczornych - między 20:15 a 21:00.