Witold Giersz, wybitny reżyser i scenarzysta filmów animowanych, odsłonił swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd na ul. Piotrkowskiej. To już 107. gwiazda na łódzkiej Walk of Fame - hołd dla artystycznych osiągnięć ludzi kina.

Reżyser Witold Giersz na odsłonięciu swojej gwiazdy w Łódzkiej Alei Gwiazd przy ulicy Piotrkowskiej / Marian Zubrzycki / PAP

Miałem to wielkie szczęście, że wybrałem zawód, który kocham, który daje mi wielką satysfakcję. Słyszałem tutaj określenie nestor polskiej animacji, a ja sobie przypominam, że zawsze byłem najmłodszy w środowisku. Potem mówiono o mnie młody, dobrze zapowiadający się. Tak mi to się spodobało, że z upływem lat nie dostrzegłem zupełnie tego momentu przejścia, w którym mówi się o mnie, że jestem nestorem polskiej animacji - powiedział 98-letni Giersz.

Marcin Derengowski z Urzędu Miasta Łodzi podkreślił, że Giersz to artysta, którego pasja i wytrwałość pchnęły polski film animowany w stronę kina artystycznego.

Pana malarski filmowy styl szybko stał się znakiem rozpoznawczym. Pana twórczość wciąż inspiruje kolejne pokolenia twórców. Jesteśmy dumni, że od dzisiaj mamy pana gwiazdę w Łodzi - mówił.

"Dla Giersza nie ma gorszych tematów"

Giersz jest autorem ponad 60 filmów, nagradzanych na festiwalach w Polsce i na świecie, m.in. w Cannes, Melbourne i Edynburgu. Do jego najważniejszych animacji należą: "Mały western", "Oczekiwanie", "Czerwone i czarne", "Pożar", "Signum", "Portret konia" oraz "Proszę słonia".

Witold Giersz reprezentuje kino wybitnie autorskie. To artysta, który odrzucił dogmat zgłębiania własnej psychiki na rzecz poznawania świata, układów między ludźmi, traktując je zarówno jako zabawę, lecz także jedyną dostępną formę uczestnictwa w świecie. To wszystko sprawia, że dla Giersza nie ma gorszych tematów. (...) Oglądając filmy Giersza, można poczuć przyjemność płynącą z umiejętności artysty, biegłości ręki, której przyglądamy się podczas powstawania obrazu - podkreśliła w laudacji na cześć reżysera krytyczka filmowa i dyrektorka artystyczna festiwalu Animator Adriana Prodeus.

Reżyser Witold Giersz / Marian Zubrzycki / PAP

Giersz rozpoczął karierę w 1950 r. w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, współtworzył Studio Miniatur Filmowych w Warszawie, był kierownikiem artystycznym Telewizyjnego Studia Filmów Animowanych w Poznaniu, a później ukończył reżyserię w Szkole Filmowej w Łodzi. Otrzymał liczne odznaczenia, w tym Ordery Odrodzenia Polski i Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Gwiazda została ufundowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich w ramach projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO. Wmurowano ją przy ul. Piotrkowskiej, w okolicach numeru 64. Po uroczystości odbyło się spotkanie z reżyserem i projekcja jego filmów.

Łódzka Aleja Gwiazd powstała w 1996 r. z inicjatywy Jana Machulskiego. Dotąd uhonorowano nią ponad sto osób zasłużonych dla polskiej kinematografii, m.in. reżyserów, aktorów, twórców muzyki filmowej i operatorów.