Stwierdzona nadpłata wynikająca np. z przekroczenia limitu dochodów uprawniających do pełnej lub częściowej 14. emerytury, w przypadku gdy senior dorabia, będzie m.in. powodem utraty prawa do "czternastki". W tym roku wynosi ona 1878,91 zł brutto, czyli tyle, co obecna minimalna emerytura. Nie wszyscy otrzymają 14. emeryturę w takiej samej wysokości. Dlaczego?

Czternasta emerytura - sprawdź, czy dostaniesz dodatkowe pieniądze

1878,91 zł brutto – tyle w tym roku wynosi 14. emerytura. Jak informuje ZUS, cała kwota należy się tym osobom, których świadczenie podstawowe, czyli np. emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Ci, którzy otrzymują świadczenie w kwocie powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4728,91 zł brutto, otrzymają "czternastkę" pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

"Na przykład do emerytury w kwocie 3500 zł brutto będzie przysługiwać 'czternastka' zmniejszona o 600 zł, czyli 1278,91 zł brutto. Nie przyznamy świadczenia, jeśli kwota czternastej emerytury okaże się niższa niż 50 zł brutto. Właśnie dlatego czternastki nie otrzymają osoby, które mają emeryturę czy rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto" - podaje ZUS.

Co istotne, na 14. emeryturę nie mogą liczyć osoby, które na 31 sierpnia będą mieć zawieszoną wypłatę emerytury/renty, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Wysokość "czternastki" na rękę nie będzie jednakowa

Nie wszyscy otrzymają 14. emeryturę w takiej samej wysokości, a to z powodu różnic w zaliczce na podatek.

"Na przykład dla osoby, która pobiera emeryturę w kwocie minimalnej (1878,91 zł brutto), dodatkowe świadczenie na rękę wyniesie 1558,81 zł. 'Czternastka' będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przy ustaleniu wysokości świadczenia osobie, która pobiera rentę wdowią, przyjmiemy sumę przysługujących świadczeń wypłacanych w zbiegu lub sumę przysługujących świadczeń przyznanych i wypłacanych przez dwa lub więcej organy emerytalne/rentowe - informuje ZUS.



Terminy wypłat 14. emerytury

Warto wiedzieć, że nie trzeba składać żadnego wniosku o wypłatę 14. emerytury, są one wypłacane automatycznie.

"Seniorzy otrzymają je razem z wrześniową emeryturą lub rentą, w terminach 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Ostatnia grupa otrzyma pieniądze 1 października. Będą to osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, bo właśnie wtedy przypada ich termin wypłaty za wrzesień" - podaje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka ZUS w Kujawsko-Pomorskiem, cytowana przez infor.pl.