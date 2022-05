20., jubileuszowa edycja Biegu po Nowe Życie przeszła do historii. W Wiśle rywalizowało ze sobą 80 3-osobowych sztafet. Wśród nich była drużyna RMF FM. Do pokonania była kilometrowa trasa. Wszystko po to, aby wspierać polską transplantologię.

Tradycji stało się zadość - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek. Jako pierwszy na trasę wyruszył Przemysław Saleta. To nie przypadek, bo to jeden z pomysłodawców całej akcji. Po nim na starcie systematycznie, co minutę, ruszali kolejni zawodnicy. Wśród nich była drużyna RMF FM, którą tworzyli: Blanka Baranowska - zastępca dyrektora informacji RMF FM, Olga Kalicka - aktorka, a także Andrzej Kalicki - tata Olgi, który miał przeszczep szpiku kostnego. Drużyna RMF FM po biegu! / Józef Polewka / RMF FM Najszybsza była dziś sztafeta z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Drugie miejsce zdobyła 3-osobowa drużyna reprezentująca Wisłę, a na trzecim miejscu była sztafeta o nazwie Żywy dowód oddania. Na zwycięzców czekały puchary. Każdy uczestnik biegu, który dziś mijał metę, był nagradzany pamiątkowym medalem. Muszę powiedzieć, że było ciężko. Są ostre zakręty na trasie, także trzeba uważać, żeby kijakami nie uderzyć o bandy. Jest spora rywalizacja. Ja zostałem dwa razy wyprzedzony przez kolegów - powiedział reporterowi RMF FM Piotr Ruszkowski, który do Wisły przyjechał z Poznania. Mężczyzna miał przeszczep pięć lat temu. Jestem w dobrej formie, dobrze się czuje i tak naprawdę jestem zdrowy - powiedział uczestnik biegu. Organizatorzy zapowiedzieli, że 10 września w Warszawie odbędzie się kolejny bieg. Bieg po Nowe Życie - Co to za akcja? Bieg po Nowe Życie to marsz nordic walking, w którym dwa razy do roku spotykają się osoby po przeszczepach, aktorzy, muzycy, artyści, sportowcy, autorytety polskiej medycyny transplantacyjnej, przedstawiciele nauki i mediów. Startując w sztafetach na symbolicznym dystansie 1 km, pokazują jak ważne są transplantacje narządów. Do Wisły przyjechało 40 przedstawicieli polskiej medycyny transplantacyjnej, lekarzy transplantologów, kardiologów, nefrologów, koordynatorów transplantacyjnych. Wśród nich między innymi prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego prof. Alicja Dębska- Ślizień, przewodniczący Polskiej Rady Transplantacyjnej prof. Roman Danielewicz, dyrektor ds. medycznych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant dr hab. Jarosław Czerwiński, kierownik Kliniki Kardiochirurgii UCK WUM w Warszawie prof. Mariusz Kuśmierczyk, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UCK WUM prof. Sławomir Nazarewski, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM prof. Maciej Kosieradzki, kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu prof. Marek Jemielity, koordynator oddziału kardiochirurgii dziecięcej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu dr Szymon Pawlak, koordynator programu przeszczepiania płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu dr Maciej Urlik, oraz kierownik Pododdziału Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii USK we Wrocławiu prof. Michał Zakliczyński i Kierownik Odcinka Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dr hab. Karol Wierzbicki. "Żyję nawet z trzema nowymi narządami" Jednym z takich chorych, którzy powrócili do zdrowia i regularnie uczestniczą w Biegu po Nowe Życie jest Henryk Kulikowski. Biorąc udział w wydarzeniu łączy dwie role - osoby po przeszczepieniu i właściciela firmy SIPEKO - jednego z partnerów Biegu po Nowe Życie. Henrykowi Kulikowskiemu przeszczepiono nerkę i trzustkę. Ja żyję nawet z trzema nowymi narządami, bo prowadząc badania naukowe lekarze zaobserwowali, że trzustka znacznie lepiej się przyjmuje, jeśli jest przeszczepiona razem z dwunastnicą. Dlatego mnie przeszczepiono także fragment dwunastnicy dawcy. Zabieg przeprowadził profesor Marek Durlik, lekarz, który jako pierwszy w Polsce przeszczepił jednocześnie nerkę i trzustkę. Było to zaledwie rok przed moją operacją - mówi. Za nami Gala Polskiej Transplantologii / Józef Polewka / RMF FM Wczoraj w odbyła się Gala Polskiej Transplantologii. Uhonorowano osoby i instytucje, które szczególnie zasłużyły się dla medycyny transplantacyjnej. W kategorii "Osobowość polskiej transplantologii" nagrodzony został prof. Zbigniew Włodarczyk, wielki przyjaciel wszystkich osób po transplantacjach. Przemysław Saleta nagrodzony został w kategorii "Aktywni po transplantacji", w kategorii "Media o transplantacji" docenione zostało wydawnictwo Motor-Presse Polska, a w kategorii "Aktywni po transplantacji" Ewa Żółtowska. W kategorii "Rok w polskiej transplantacji" wyróżnione zostały wszystkie polskie ośrodki przeszczepiające serca. W zeszłym roku wykonano aż 200 transplantacji tego narządu. Nagrodzone ośrodki to: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Nagrodę specjalną Biegu po Nowe Życie otrzymało Miasto Warszawa.

