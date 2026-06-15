Jest termin startu budowy Portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM – zapadła decyzja, że prace terenowe ruszą we wrześniu. Potwierdza to w rozmowie z naszym reporterem rządowy pełnomocnik do spraw budowy Portu Polska Maciej Lasek. Chodzi o nowe lotnisko, które ma powstać w Baranowie między Łodzią a Warszawą.

Prezentacja koncepcji architektonicznej CPK / Wojciech Olkusnik/East News / East News

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Ten plan oznacza, że do końca sierpnia mają się zakończyć wywłaszczenia właścicieli działek, na których ma ruszyć budowa, w ramach prac nad pierwszym etapem lotniska. Tam, gdzie mają się zacząć prace, spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów. W ramach wywłaszczeń regularnie, w każdym tygodniu wypłacamy odszkodowania osobom, które są tymi wywłaszczeniami objęte - podkreśla wiceminister Maciej Lasek.

W przyszłym tygodniu rząd ma podpisać umowę z firmą Budimex, która ma realizować pierwszy etap budowy, czyli przede wszystkim postawić fundamenty. Zakończył się etap odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Sam Port Polska ma - według planów - obsługiwać pasażerów w drugiej połowie 2032 roku. Wtedy przeniesione mają tam być wszystkie loty komercyjne, pasażerskie z Warszawy.

W pierwotnych planach na początek port Polska miał obsługiwać rocznie 34 miliony pasażerów. Jak ustalił nasz reporter, ta liczba może być zwiększona. Spółka, która odpowiada za budowę lotniska, ma to ogłosić w najbliższych dniach.