Sobota w większości regionów Polski upłynie pogodnie, temperatura utrzyma się na poziomie ok. 20-25 st. C - przekazała synoptyczka IMGW Dorota Pacocha. Niestety, już w niedzielę miejscami pojawią się opady deszczu i burze. Sprawdź, jaka będzie pogoda w najbliższych kilkudziesięciu godzinach.

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Sobota pod znakiem ciepła i słońca

Sobota upłynie pod znakiem wiosennej aury; zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Przelotnie padać może jedynie w w zachodniej połowie kraju. W większości regionów Polski temperatura osiągnie od 20 do 25 st. C.

Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 17 do 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Noc z soboty na niedzielę. Niewykluczone pojedyncze burze na zachodzie

Prognoza na nadchodzącą noc przewiduje zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie w zachodniej połowie kraju wzrośnie do dużego i tam możliwe będą przelotne opady deszczu. Synoptyczka IMGW Dorota Pacocha zaznaczyła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że na zachodzie nie można wykluczyć pojedynczych burz, podczas których porywy wiatru mogą osiągać do 55 km/h.

Nocą temperatura minimalna wyniesie od 6 st. C w rejonach podgórskich do 14 st. C na północnym zachodzie. W centrum i na zachodzie będzie około 13 st. C, a na wschodzie około 10 st. C. Wiatr będzie słaby.

Niedziela: Miejscami będzie grzmiało

W niedzielę na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe, a w pozostałej części kraju umiarkowane i duże. Miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze. Najbardziej intensywne spodziewane są na północy kraju.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C nad morzem, około 23 st. C na wschodzie i zachodzie, do 26 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.

Noc z niedzieli na poniedziałek. Przelotne opady, burze, mgły

Nocą z niedzieli na poniedziałek na zachodzie kraju zachmurzenie będzie niewielkie. Na pozostałym obszarze utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. W północno-wschodniej części Polski możliwe będą przelotne opady deszczu oraz zanikające burze, a na południu kraju prognozowane są silne zamglenia. W większości kraju termometry wskażą od 10 do 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

