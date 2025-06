Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zobowiązującą deweloperów do publikowania cen oferowanych mieszkań. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która zobowiązuje deweloperów do prowadzenia stron internetowych, na których podawane mają być ceny mieszkań - od początku sprzedaży do jej zakończenia. Autorem tych rozwiązań był klub Polska 2050-TD.

Prezydent podpisał ustawę, która zmusza deweloperów do ujawniania cen mieszkań i domów na swoich stronach oraz na rządowym portalu dane.gov.pl.

Deweloperzy muszą codziennie aktualizować ceny za metr kwadratowy i całkowite koszty nieruchomości, a także archiwizować te dane, by ułatwić porównania dla kupujących.

Jeśli cena podana wcześniej różni się od tej przy podpisaniu umowy, kupujący ma prawo do zakupu po korzystniejszej dla siebie cenie.

Naruszenie przepisów grozi sankcjami od UOKiK, a ukrywanie cen garaży czy komórek lokatorskich będzie traktowane jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Ceny mieszkań się zmieniły. Ile za metr kwadratowy? O tym, że prezydent zadeklarował, że podpisze ustawę o jawności cen mieszkań deweloperskich, informowała już wczoraj Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz , minister funduszy i polityki regionalnej, która rozmawiała z Andrzejem Dudą. "Szanowni Państwo Deweloperzy, szykujcie się do ujawniania cen! Będziemy bezwzględnie pilnować, aby ustawa była wdrażana bez żadnych obejść i uników" - napisała Pełczyńska-Nałęcz na platformie X. Sejm przyjął poprawki Senatu 21 maja i uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającej obowiązek ujawniania przez deweloperów cen mieszkań. Co jest w nowych przepisach? Nowe przepisy mają na celu zwiększenie przejrzystości na rynku nieruchomości. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, deweloperzy będą zobowiązani do publikowania na swoich stronach internetowych oraz na rządowym portalu dane.gov.pl cen mieszkań i domów jednorodzinnych. Inicjatywa ta, zaproponowana przez klub Polska 2050-TD, ma na celu zapewnienie większej transparentności cen od początku do końca sprzedaży. Zgodnie z nowymi przepisami, deweloperzy muszą codziennie aktualizować informacje o cenach za metr kwadratowy oraz całkowitej cenie nieruchomości. Ponadto, mają obowiązek archiwizowania tych danych, aby potencjalni nabywcy mogli łatwo porównywać ceny. Naruszenie tych zasad będzie skutkować sankcjami nakładanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Dodatkowo, w przypadku rozbieżności między ceną ogłoszoną a ceną oferowaną przy podpisaniu umowy, nabywca zyskuje prawo do zakupu nieruchomości po cenie dla siebie najkorzystniejszej. Ustawa wprowadza również wymóg publikacji cen metra kwadratowego całej oferowanej nieruchomości, włączając w to garaże czy komórki lokatorskie. Naruszenie tego wymogu będzie traktowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów i również będzie podlegać karze. Ustawa wejdzie w życie miesiąc po dniu ogłoszenia.