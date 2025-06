Gawkowski o anomaliach w komisjach wyborczych: Sprawa jest poważna

"Są wyniki, które wskazują, że w wielu komisjach wyborczych doszło do pomyłek. Sprawa jest poważna" - powiedział Krzysztof Gawkowski, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, pytany o to, czy Państwowa Komisja Wyborcza powinna zająć się sprawą anomalii w komisjach wyborczych w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich. "Nikt nie mówi o fałszerstwie wyborczym, ale sprawa musi być wyjaśniona" - dodał wicepremier i minister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Krzysztof Gawkowski wyraził też przekonanie, że podczas najbliższego głosowania w Sejmie rząd Donalda Tuska uzyska wotum zaufania.

Krzysztof Ziemiec rozpoczął rozmowę od pytania o anomalie wyborcze w niektórych komisjach. Jednym z przykładów wskazywanych w tym kontekście jest obwodowa komisja wyborcza numer 95 przy ul. Stawowej w Krakowie. Odwrotnie przypisała głosy oddane w drugiej turze wyborów prezydenckich na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie. Złożenie protestu wyborczego do Sądu Najwyższego zapowiedział przewodniczący krakowskiej Rady Miasta.

Gdyby to były pomyłki, że ktoś pomylił się o 1 głos, to pewnie patrzylibyśmy na to trochę z przymrużeniem oka. A sprawa jest poważna, bo w komisjach pojawiły się wyniki odwrotne, tzn. jeden kandydat miał tę ilość głosów, którą powinien mieć drugi. I najczęściej na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego - zaznaczył wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Dzisiaj nikt nie mówi o podważaniu wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza powinna sprawdzić te wszystkie przypadki w komisjach obwodowych, powinna poinformować też opinię publiczną, ile ich było (...). Nikogo nie oskarżam, tylko wskazuję, że te procesy powinny być sprawdzone, bo jeżeli są pomyłki i one dotyczą setek głosów, to inaczej się je traktuje, a inaczej, jeżeli dziesiątek tysięcy albo setek tysięcy - zaznaczył minister cyfryzacji.

Prowadzący rozmowę zapytał czy szef PKW powinien wezwać do przeliczenia głosów już teraz.

Gdyby się okazało, że tych pomyłek są setki albo tysiące i nie idzie o setki głosów, o dziesiątki bądź setki tysięcy głosów, to sytuacja się zmieni. Ale patrzę na to dzisiaj z dystansem. Uważam, że uprawniona do tego wszystko jest państwowa Komisja Wyborcza. Mam niepokój, bo coś się wydarzyło. Widzę, że w niektórych komisjach liczba głosów na danego kandydata wzrosła o 200 proc., więc to też jest zastanawiające. PKW to ręce do pracy i sprawdzamy. Jestem daleki od tego, by stawiać jakąkolwiek tezę o podważaniu wyborów, ale oczekuję od państwa, w tym przypadku od PKW, że to wszystko wyjaśni - zaznaczył gość Krzysztofa Ziemca.

Gawkowski o rzeczniku rządu: Pewnie będzie to bliski współpracownik premiera

W rozmowie pojawił się także temat środowego głosowania w Sejmie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska.

Jestem bardzo przekonany, że rząd otrzyma wotum zaufania (...). Widzę ile dobrego zrobiliśmy i widzę, iloma sprawami się nie pochwaliliśmy. I gdybym miał powiedzieć, gdzie trzeba tą aktywność wzmocnić, opowiedzieć jeszcze raz to wskazałbym sprawy takie, jak renta wdowia, podniesienie zasiłku pogrzebowego, podwyżek dla nauczycieli, czy chociażby wydatkowania pieniędzy z KPO - stwierdził polityk Nowej Lewicy.

Krzysztof Ziemiec zapytał także o sprawę rzecznika rządu. Liderzy koalicji ustalili, że zostanie powołany rzecznik rządu.

Pewnie będzie nim jakiś bardzo bliski współpracownik premiera. Tak sobie to wyobrażam. Ktoś, do kogo premier będzie miał zaufanie. Ale też trudno, żebyśmy za premiera ogłosili, kto to będzie - powiedział Gawkowski. Dopytywany, odparł, że "widzi na horyzoncie dwie osoby", ale nie chciał zdradzić nazwisk. Nie będę podawał nazwiska przed tym, jak premier to ogłosi. Myślę, że rzecznik rządu da też poczucie bezpieczeństwa premierowi, który będzie wiedział, że jest jakaś tarcza, bo dzisiaj premier brał wszystko na siebie - dodał gość Krzysztofa Ziemca.

Polityk Nowej Lewicy przyznał, że "wśród kandydatów jest kobieta i mężczyzna". Dodał, że jego zdaniem "nie ma co uciekać od polityków, bo trzeba o pracy rządu rozmawiać politycznie".

