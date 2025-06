Rosjanie serdecznie nie cierpią Polski. Nasz kraj stał się w kraju rządzonym przez Władimira Putina najbardziej nielubiany po Ukrainie. Aż 70 proc. badanych wyraziło niechęć do Polski w najnowszym badaniu niezależnego ośrodka Centrum Lewady.

Polska bardzo wysoko w rankingu najbardziej nielubianych państw świata / Shutterstock

"Jak ogólnie zapatrujesz się obecnie na Polskę" - tak dość ogólnikowe pytanie zadano Rosjanom w badaniu przeprowadzonym dla Centrum Lewady. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że postawę niechętną przejawiało aż 70 proc. respondentów, pozytywną - 16 proc.

Lepsze nastawienie do Polski miały kobiety - 20 proc. i osoby poniżej 24. roku życia - 31 proc., oraz ankietowani, którzy sądza, że sprawy w Rosji toczą się w złym kierunku - 25 proc.

Gorszą postawę wobec Polski przejawiają mężczyźni - 78 proc., seniorzy powyżej 55 lat - 83 proc., osoby, które uważają, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku - 76 proc. i ci, którzy ufają telewizji jako źródłu informacji - 76 proc.

Główni wrogowie Rosji

Co ciekawe, w badaniu, w którym stworzono ranking najbardziej wrogo nastawionych do Rosji państw, Polska zajęła dopiero piąte miejsce. 37 proc. respondentów wskazało nasz kraj. Częściej za wrogo nastawione Rosjanie uznają Niemcy - 55 proc., Wielką Brytanię - 49 proc., Ukrainę - 43 proc. i USA - 40 proc. Różnica w stosunku do ubiegłorocznej percepcji USA jest znacząca. Rok wcześniej Stany Zjednoczone za wrogo nastawione uważało aż 76 proc. respondentów.

Badanych zapytano o państwa, będące najbliższymi przyjaciółmi Rosji. Okazało się, że za takowe uznają najczęściej Białoruś - 80 proc., Chiny - 64 proc., Kazachstan - 36 proc., Indie - 32 proc. i Koreę Północną - 30 proc. Co ciekawe, gdy reprezentatywnej próbie Rosjan zadano to samo pytanie w 2023 r. Koreę Płn. wymieniało zaledwie pięciu na 100 badanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 22-28 maja wśród dorosłych mieszkańców miast i wsi 50 regionów Federacji Rosyjskiej. Ankieterzy zbierali informacje bezpośrednio w miejscu zamieszkania respondentów.

Centrum Lewady to niezależny rosyjski ośrodek badania opinii publicznej, założony w 2003 roku w Moskwie. Nazwa pochodzi od Jurija Lewady, znanego rosyjskiego socjologa i założyciela instytucji. Centrum Lewady jest jednym z najbardziej renomowanych i cytowanych ośrodków badawczych w Rosji, specjalizującym się w sondażach społecznych, badaniach opinii publicznej, analizach politycznych i społecznych.