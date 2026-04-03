Podkreślono, że "żołnierze Wojska Polskiego każdego dnia wzmacniają bezpieczeństwo Ojczyzny i zapewniają nienaruszalność granicy państwowej oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej".

Misja "Bezpieczne Podlasie"

Operacja "Bezpieczne Podlasie" to zbiorcza nazwa działań Wojska Polskiego na granicy poświęconych wsparciu Straży Granicznej i Policji w zabezpieczeniu granicy w obliczu presji migracyjnej z terenu Białorusi. Operacja rozpoczęła się 1 sierpnia 2024 r., zastępując operacje "Gryf" oraz szkoleniową - "Rengaw". Od tej pory wszyscy żołnierze służący na granicy działają w ramach jednej operacji, zarządzanej przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Celem tych działań jest zapewnienie szczelności granicy i przeciwdziałanie nielegalnym próbom jej przekraczania. Kluczowym elementem operacji było powołanie Zgrupowania Zadaniowego Podlasie - struktury tworzonej przez żołnierzy różnych jednostek wojskowych działających pod jednolitym dowództwem.

7 lipca 2025 r. zainicjowano natomiast operację "Bezpieczny Zachód", zakładającą wsparcie strażników granicznych na granicy z Niemcami, by zwiększyć bezpieczeństwo w strefie nadgranicznej poprzez przeciwdziałanie nielegalnej migracji, przemytowi ludzi i nielegalnym przekraczaniom granicy.