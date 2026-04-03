Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o kontynuacji wsparcia dla straży granicznej ze strony wojska, prowadzonego w ramach operacji "Bezpieczne Podlasie" oraz "Bezpieczny Zachód". Współpraca została przedłużona od 5 kwietnia do 1 października.

Komunikat Dowództwa Operacyjnego

Dowództwo Operacyjne poinformowało we wpisie na portalu X, że "na mocy Postanowienia Prezydenta RP, w okresie od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r. Siły Zbrojne RP będą kontynuować wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej" w ramach operacji "Bezpieczny Zachód" oraz operacji "Bezpieczne Podlasie".

Podkreślono, że "żołnierze Wojska Polskiego każdego dnia wzmacniają bezpieczeństwo Ojczyzny i zapewniają nienaruszalność granicy państwowej oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej". 

Misja "Bezpieczne Podlasie"

Operacja "Bezpieczne Podlasie" to zbiorcza nazwa działań Wojska Polskiego na granicy poświęconych wsparciu Straży Granicznej i Policji w zabezpieczeniu granicy w obliczu presji migracyjnej z terenu Białorusi. Operacja rozpoczęła się 1 sierpnia 2024 r., zastępując operacje "Gryf" oraz szkoleniową - "Rengaw". Od tej pory wszyscy żołnierze służący na granicy działają w ramach jednej operacji, zarządzanej przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Celem tych działań jest zapewnienie szczelności granicy i przeciwdziałanie nielegalnym próbom jej przekraczania. Kluczowym elementem operacji było powołanie Zgrupowania Zadaniowego Podlasie - struktury tworzonej przez żołnierzy różnych jednostek wojskowych działających pod jednolitym dowództwem. 

7 lipca 2025 r. zainicjowano natomiast operację "Bezpieczny Zachód", zakładającą wsparcie strażników granicznych na granicy z Niemcami, by zwiększyć bezpieczeństwo w strefie nadgranicznej poprzez przeciwdziałanie nielegalnej migracji, przemytowi ludzi i nielegalnym przekraczaniom granicy. 

