W Polsce pracownicy wychowujący dzieci do 14. roku życia mają prawo do korzystania z tzw. dni opieki na dziecko. Jest to szczególny rodzaj zwolnienia od pracy, który pozwala im zająć się swoimi pociechami, nie tracąc przy tym prawa do wynagrodzenia. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przypomina, że w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje zwolnienie w wymiarze 16 godzin albo 2 dni. Pracownik sam decyduje o sposobie wykorzystania tego zwolnienia.

"O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym" - podkreśla PIP, zaznaczając jednocześnie, że istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Szczególną sytuację mają nauczyciele, których praca regulowana jest przez przepisy Karty Nauczyciela. W ich przypadku nie ma możliwości korzystania z opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym. "Art. 67e Karty Nauczyciela wprost stanowi, że takie zwolnienie od pracy przysługuje w wymiarze 2 dni" - wyjaśnia PIP, dodając, że w kwestiach nieuregulowanych przez Kartę Nauczyciela, stosuje się przepisy Kodeksu pracy. Warto zaznaczyć, że z dni opieki na dziecko może skorzystać każdy z rodziców lub opiekunów dziecka, ale jeśli obydwoje są zatrudnieni, prawo to przysługuje tylko jednemu z nich. Decyzja o terminie wykorzystania zwolnienia należy do pracownika, a niewykorzystane dni lub godziny nie przechodzą na następny rok kalendarzowy. PIP przypomina również o pracownikach zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. W ich przypadku wymiar zwolnienia należy ustalić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Jak zaznaczono, niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się w górę do pełnej godziny, co oznacza, że pracownik zatrudniony na pół etatu i decydujący się na korzystanie ze zwolnienia w godzinach, ma prawo do 8 godzin zwolnienia.