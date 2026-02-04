Polscy sportowcy zdobyli 23 medale w historii zimowych igrzysk olimpijskich. Czy swój dorobek powiększą podczas rywalizacji w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo?

Zbigniew Bródka triumfuje na igrzyskach w Soczi / Damien Meyer / AFP/EAST NEWS

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Polscy sportowcy zdobyli w historii zimowych igrzysk olimpijskich 23 medale. W poprzedniej edycji w Pekinie na podium stanął jedynie skoczek narciarski Dawid Kubacki, który zajął trzecie miejsce na normalnym obiekcie.

Ogółem dorobek Biało-Czerwonych w zimowych igrzyskach to siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych medali.

Kolejna edycja igrzysk zaplanowana jest na 6-22 lutego 2026 roku w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Polscy medaliści zimowych igrzysk

złote (7)

Wojciech Fortuna (skoki narciarskie) - Sapporo (1972), konkurs na dużej skoczni

Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Vancouver (2010), bieg na 30 km techniką klasyczną

Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Soczi (2014), konkurs na normalnej skoczni

Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Soczi (2014), bieg na 10 km techniką klasyczną

Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie) - Soczi (2014), bieg na 1500 m

Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Soczi (2014), konkurs na dużej skoczni

Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Pjongczang (2018), konkurs na dużej skoczni

srebrne (7)

Elwira Seroczyńska (łyżwiarstwo szybkie) - Squaw Valley (1960), 1500 m

Adam Małysz (skoki narciarskie) - Salt Lake City (2002), konkurs na dużej skoczni

Tomasz Sikora (biathlon) - Turyn (2006), 15 km ze startu wspólnego

Adam Małysz (skoki narciarskie) - Vancouver (2010), konkurs na normalnej skoczni

Adam Małysz (skoki narciarskie) - Vancouver (2010), konkurs na dużej skoczni

Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Vancouver (2010), sprint techniką klasyczną

Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak, Natalia Czerwonka (łyżwiarstwo szybkie) - Soczi (2014), wyścig drużynowy na dochodzenie

brązowe (9)

Franciszek Gąsienica Groń (kombinacja norweska) - Cortina d'Ampezzo (1956)

Helena Pilejczyk (łyżwiarstwo szybkie) - Squaw Valley (1960), 1500 m

Adam Małysz (skoki narciarskie) - Salt Lake City (2002), konkurs na normalnej skoczni

Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Turyn (2006), 30 km techniką dowolną ze startu wspólnego

Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Vancouver (2010), bieg łączony 2x7,5 km techniką klasyczną i dowolną

Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska (łyżwiarstwo szybkie) - Vancouver (2010), wyścig drużynowy na dochodzenie

Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański (łyżwiarstwo szybkie) - Soczi (2014), wyścig drużynowy na dochodzenie

Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Pjongczang (2018), konkurs drużynowy

Dawid Kubacki (skoki narciarskie) - Pekin (2022), konkurs indywidualny na skoczni normalnej