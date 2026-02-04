Tarcza TBM "Katarzyna", odpowiedzialna za budowę dwutorowego tunelu średnicowego pod centrum Łodzi, wykonała we wtorek obrót techniczny i jest gotowa do wznowienia prac – poinformował wykonawca inwestycji, firma PBDiM. Obecnie trwają mediacje z inwestorem, PKP PLK, dotyczące finansowania oraz nowego harmonogramu budowy.

Drążenie tunelu pod Łodzią. Tarcza "Katarzyna" wykonała obrót techniczny i jest gotowa do pracy (Zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Olkuśnik / East News

Tarcza TBM "Katarzyna" jest gotowa do wznowienia drążenia tunelu średnicowego pod Łodzią, ale prace czekają na zakończenie mediacji z PKP PLK dotyczących finansowania i harmonogramu.

Prace zostały wstrzymane po zawaleniu się kamienicy we wrześniu 2024 roku, a wykonawca ponosi wysokie koszty relokacji mieszkańców.

Po ukończeniu tunel skróci czas podróży pociągami przez Łódź i usprawni komunikację kolejową w regionie.

Prace wstrzymane po katastrofie budowlanej

"Katarzyna" drąży tunel od stacji Koziny do Łodzi Fabrycznej.

Prace wstrzymano po incydencie z września 2024 roku, kiedy to podczas przejścia pod Al. 1 Maja zawaliła się część kamienicy bezpośrednio nad tunelem. Od tego czasu maszyna nie pracuje, a wykonawca czeka na zakończenie rozmów z PKP PLK, które mają ustalić zasady dalszego finansowania oraz terminy zakończenia inwestycji.

Jak wyjaśnił Soren Nortoft, nadzorujący budowę, pierwotny przebieg tunelu oraz położenie stacji zostały zmienione, co wpłynęło na warunki geologiczne. Tarcza TBM była projektowana pod inne warunki, jednak dzięki współpracy z naukowcami, m.in. z politechniki w Turynie, udało się ją dostosować do nowych realiów.

Koszty i mediacje

Wstrzymanie prac wiąże się z dodatkowymi kosztami, m.in. relokacją mieszkańców z budynków stojących na trasie tunelu. PBDiM płaci obecnie ok. 2 mln zł miesięcznie za zakwaterowanie około 250 osób w hotelach. Ustalenie zasad rekompensaty za te wydatki to jeden z głównych tematów mediacji z PKP PLK.

Postęp prac i znaczenie inwestycji

Dotychczas "Katarzyna" wydrążyła 1496 metrów tunelu. Do stacji Łódź Fabryczna pozostało jeszcze ok. 990 metrów pod gęstą zabudową. Cały tunel średnicowy ma mieć 7,5 km i połączy Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską i Żabieniec. W zachodniej części miasta cztery jednotorowe tunele wykonała już mniejsza tarcza "Faustyna".

Po zakończeniu inwestycji znacznie skróci się czas podróży pociągiem na trasie Warszawa-Poznań i Warszawa-Wrocław przez centrum Łodzi, a tunel usprawni komunikację kolejową w regionie.

Nowy harmonogram

Według PBDiM, po wznowieniu prac, ukończenie tunelu do komory przy Łodzi Fabrycznej zajmie około 10 miesięcy. Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się w 2021 roku, obecnie obowiązujący termin - czerwiec tego roku - jest już nierealny. Nowy harmonogram ma zostać ustalony w ramach trwających mediacji.