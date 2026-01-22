​W środowy wieczór nad polsko-białoruską granicą zaobserwowano "wzmożoną aktywność bezzałogowych statków powietrznych niewielkich rozmiarów". Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnia, że sytuacja była monitorowana i nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju.

W środowy wieczór nad polsko-białoruską granicą zaobserwowano "wzmożoną aktywność bezzałogowych statków powietrznych niewielkich rozmiarów" (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W środę w godzinach wieczornych odnotowano wzmożoną aktywność bezzałogowych statków powietrznych niewielkich rozmiarów, które operowały nad granicą polsko-białoruską. Jak informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, wszystkie loty były nieprzerwanie śledzone przez wojskowe systemy radiolokacyjne.

Wojsko podkreśla, że nie stwierdzono żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

W komunikacie zaznaczono, że tego typu incydenty są elementem działań hybrydowych prowadzonych przez stronę białoruską. Ich celem ma być destabilizacja sytuacji bezpieczeństwa oraz testowanie polskiego systemu obrony powietrznej.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnia, że nieustannie monitoruje sytuację na wschodniej granicy i pozostaje w pełnej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.