Ostatniej nocy do polskiej przestrzeni powietrznej wleciały obiekty nadlatujące z kierunku Białorusi - poinformowało w sobotni poranek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
- W nocy z 30 na 31 stycznia 2026 r. zarejestrowano wloty obiektów z kierunku Białorusi do polskiej przestrzeni powietrznej.
- Obiekty oceniono jako balony przemieszczające się zgodnie z warunkami meteorologicznymi.
- Nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.
W nocy z 30 na 31 stycznia 2026 r. po raz kolejny zarejestrowano wloty do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi, które - na podstawie analizy parametrów lotu - oceniono z dużym prawdopodobieństwem jako balony przemieszczające się zgodnie z aktualnymi warunkami meteorologicznymi - podało DORSZ na platformie X.
Loty obiektów były nieprzerwanie monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, tymczasowo wprowadzono ograniczenia w wykorzystaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego. Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami.
Nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej - zapewniło dowództwo.