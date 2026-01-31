Ostatniej nocy do polskiej przestrzeni powietrznej wleciały obiekty nadlatujące z kierunku Białorusi - poinformowało w sobotni poranek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Funkcjonariusze straży granicznej na granicy z Białorusią / Artur Reszko / PAP

W nocy z 30 na 31 stycznia 2026 r. zarejestrowano wloty obiektów z kierunku Białorusi do polskiej przestrzeni powietrznej.

Obiekty oceniono jako balony przemieszczające się zgodnie z warunkami meteorologicznymi.

Nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

W nocy z 30 na 31 stycznia 2026 r. po raz kolejny zarejestrowano wloty do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi, które - na podstawie analizy parametrów lotu - oceniono z dużym prawdopodobieństwem jako balony przemieszczające się zgodnie z aktualnymi warunkami meteorologicznymi - podało DORSZ na platformie X.

Loty obiektów były nieprzerwanie monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, tymczasowo wprowadzono ograniczenia w wykorzystaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego. Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami.

Nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej - zapewniło dowództwo.