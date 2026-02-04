Na warszawskiej Pradze-Północ doszło do dramatycznych wydarzeń. Na klatce schodowej jednego z bloków przy ul. Łochowskiej nożownik zaatakował dwie osoby. Niestety, jednej z nich nie udało się uratować.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk, do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 21 w bloku przy ul. Łochowskiej.

Napastnik zaatakował nożem 53-letnią kobietę oraz jej 70-letniego partnera. Obrażenia kobiety były bardzo poważne - mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, lekarzom nie udało się jej uratować.

Starszy mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Zawód miłosny?

Według wstępnych ustaleń, powodem ataku był najprawdopodobniej zawód miłosny. Sprawcą okazał się były partner ofiary. Mężczyzna został zatrzymany przez policję kilkadziesiąt minut po zdarzeniu i trafił do policyjnej izby zatrzymań.



68-letni napastnik ma dziś zostać przesłuchany.



Śledztwo w tej sprawie prowadzi stołeczna prokuratura. 68-latkowi grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności.