"To prezydent powinien stworzyć miejsce do rozmowy, do debaty publicznej, byśmy jako Polacy, jako społeczeństwo zaczęli ze sobą rozmawiać" - mówiła we Wrocławiu Małgorzata Kidawa-Błońska – wicemarszałek Sejmu i kandydatka w prezydenckich prawyborach w Platformie Obywatelskiej. Dodała, że Polacy chcą prezydenta, do którego będą mogli "przychodzić, rozmawiać i dyskutować o trudnych sprawach".

REKLAMA