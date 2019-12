Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze Onetu, Joanna Mucha wystartuje w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej. Taka deklaracja miała paść podczas wczorajszego posiedzenia Rady Regionu PO w województwie lubelskim. Joanna Mucha miała ogłosić swoją decyzję w obecności Grzegorza Schetyny i wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wicemarszałek potwierdziła informacje portalu.

Jak ustalił Onet, Joanna Mucha wystartuje w wyborach na przewodniczącego PO / Tomasz Gzell / PAP

Wczorajsze posiedzenie Rady Regionu było zamknięte dla mediów. Joanna Mucha ogłosiła, że zamierza wystartować w wyborach na stanowisko przewodniczącej Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna miał skomentować, że to pierwsza oficjalna kandydatura, ponieważ on sam jeszcze nie ogłosił, czy będzie ubiegał się o reelekcję.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska potwierdziła w Łodzi, że Joanna Mucha weźmie udział w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Byłam wczoraj w Lublinie, gdzie odbyła się Rada Regionu PO i na tej radzie Joanna Mucha zgłosiła, że w momencie rozpisania wyborów (na przewodniczącego PO), a prawdopodobnie stanie się to 14 grudnia, zgłosi się do startu w wyborach i będzie prowadziła swoją kampanię wyborczą - powiedziała Kidawa-Błońska.