Są dobre informacje od synoptyków. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Końcówka września przyniesie niespodziewane ocieplenie. W najbliższy weekend temperatura w Polsce może sięgnąć nawet 28 stopni Celsjusza.

W najbliższy weekend termometry pokażą prawie 30 st. C / Shutterstock

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej początek tego tygodnia upłynie pod znakiem zmiennej pogody.

W poniedziałek, wtorek i środę w wielu regionach kraju pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Przez Polskę będzie przemieszczał się układ frontów atmosferycznych. Temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza.

Lato wraca pod koniec września

Prawdziwa zmiana pogody nastąpi jednak w drugiej połowie tygodnia.

Jak zapowiada rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, pod koniec września poczujemy się jak w środku lata. Temperatura ma osiągnąć nawet 28 stopni Celsjusza.

„W weekend spodziewamy się upalnych temperatur. Od piątku wzrosty temperatury będą lokalnie dochodzić do 28 st. C. Początek tygodnia też powinien być ciepły” – informuje Prasek.