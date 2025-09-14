W niedzielę przed południem runęła ściana kamienicy w Wągrowcu (Wielkopolskie). W budynku znajdowała się starsza kobieta.

Zawaliła się ściana kamienicy / Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu. /

W niedzielę ok. godziny 11 zawaliła się ściana kamienicy w podwórzu przy skrzyżowaniu ulicy Bydgoskiej z wągrowieckim Rynkiem.

Wstępnie ustalono, że w budynku znajdowała się jedna osoba - starsza kobieta, której udzielono pomocy medycznej - poinformowała policja. Jedna osoba została ewakuowana.

Po wstępnym przeszukaniu stwierdzono, że nic nie wskazuje na to, żeby ktoś jeszcze mógł się znajdować w zawalonej kamienicy.

Na miejscu katastrofy pracują policjanci i strażacy.

Ulica Bydgoska od strony Rynku została zamknięta.

Nieznana jest przyczyna zawalenia ściany. Na miejscu zostaną wykonane prace z użyciem ciężkiego sprzętu, żeby dokładniej przeszukać gruzowisko.