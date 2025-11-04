Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. W tej chwili trwają ostatnie, logistyczne przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa głowy państwa.

Karol Nawrocki / Rafał Guz / PAP

Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić - mówił kilka dni temu Bartosz Malewski, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości, odnosząc się do obecności prezydenta Karola Nawrockiego na tegorocznym wydarzeniu.

Według nieoficjalnych informacji RMF FM gospodarz Pałacu Prezydenckiego już dawno podjął decyzję, że weźmie udział w marszu 11 listopada. W tej chwili trwają logistyczne przygotowania, aby zapewnić bezpieczeństwo głowy państwa, ponieważ oprócz policji, w tłumie będą obecni także funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. To tylko formalność, ale trzeba wszystko dopracować - słyszymy nieoficjalnie.

Szereg uroczystości z udziałem prezydenta

11 listopada prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w państwowych uroczystościach - to m.in. msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej, uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a także składanie kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jednak ten harmonogram nie koliduje z rozpoczęciem Marszu Niepodległości, bowiem tłum wyruszy o godzinie 14:00 z Ronda Dmowskiego. Uczestnicy marszu przejdą tradycyjną już trasą: Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, aż na błonia Stadionu Narodowego.

To nie będzie pierwszy Marsz Niepodległości z udziałem Karola Nawrockiego. W przeszłości prezydent brał udział w wydarzeniu jeszcze jako m.in. prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Tak było np. w ubiegłym roku.