Wniosek PiS ws. Czarzastego

Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o zwołanie tajnego posiedzenia Sejmu , na którym marszałek Włodzimierz Czarzasty miałby wyjaśnić, dlaczego w przeszłości nie ubiegał się o dostęp do informacji objętych klauzulą "ściśle tajne". Zdaniem polityków PiS powodem braku wniosku o dostęp do tajnych informacji miały być kontakty biznesowe Czarzastego z rosyjską przedsiębiorczynią Swietłaną Czestnych.

Według nich marszałek Sejmu nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa z uwagi na konieczność ujawnienia relacji z obcokrajowcami. Temat ten pojawił się również w agendzie najbliższego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie miała być omawiana kwestia "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu.

Sam marszałek podkreślił, że wszystkie jego kontakty zostały dokładnie sprawdzone i nie ma żadnych podstaw do zarzutów.

"Czarzasty nie odpowiedział na żadne pytanie"

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Porannej rozmowie w RMF FM , odnosząc się do środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, powiedział, że "marszałek Czarzasty nie odpowiedział na żadne pytanie, odmówił odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie dotyczące jego przeszłości, był dosyć nerwowy, przysłuchując się dyskusji na temat jego relacji towarzysko-biznesowych".

Jeżeli niczego by się nie obawiał, nie miałby nic do ukrycia, to mógłby w trybie niejawnym odpowiedzieć na pytania, które zostały mu zadane" - dodał rozmówca Tomasza Terlikowskiego. Ocenił, że "z panem marszałkiem Czarzastym jest jak z rosyjską matrioszką - po zdjęciu jednej warstwy pojawia się kolejna, także ze wschodu".

Czarzasty o RBN: Nie uczestniczę w ustawkach

Włodzimierz Czarzasty w czwartek podczas konferencji prasowej w Sejmie komentował środową Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Jak powiedział, prezydent Karol Nawrocki wygłosił na samym początku jednostronne oświadczenie i nie udzielił głosu premierowi Donaldowi Tuskowi.

Wiem dlaczego. Na Radzie Gabinetowej udzielił mu głosu i skończyło się dla niego tak, jak się skończyło. Podejrzewam, że gdyby udzielił głosu, zabrałoby go więcej osób, również moja skromna osoba. Fajnie jest powiedzieć swoje, wygnać dziennikarzy i przyjąć zasadę, że ja swoje powiem i nikt poza mną nic nie może powiedzieć, bo jeżeli powie, to ja wyjdę słabo - stwierdził Czarzasty.

Podkreślił jasno, że rząd jest przeciwny przystąpieniu Polski do Rady Pokoju Donalda Trumpa, o czym prezydent został poinformowany podczas RBN.

Skomentował również sprawę swoich wschodnich kontaktów w kontekście Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Miał to być jeden z tematów podczas środowego spotkania.

Ustawka się nie udała. Pan premier miał podobne stanowisko i nie chcąc uczestniczyć w tej części, wyszedł. Bo nie uczestniczy się w ustawkach - podkreślił Czarzasty. Ja musiałem zostać, bo punkt dotyczył mnie, ale nie powiedziałem słowa w tej sprawie, bo nie uczestniczę w ustawkach.