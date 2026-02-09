Obrona Zbigniewa Ziobry podjęła kolejne kroki prawne w związku z decyzją o aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Mecenas Adam Gomoła skierował do sądu dwa wnioski dotyczące wstrzymania i rozstrzygnięcia wątpliwości wokół wykonania postanowienia o areszcie.
- Obrona złożyła wnioski o rozstrzygnięcie wątpliwości dot. wykonania decyzji o areszcie oraz o wstrzymanie wykonania postanowienia o areszcie.
- Wcześniej prokuratura wydała list gończy za Ziobrą i zapowiada wniosek o europejski nakaz aresztowania.
W poniedziałek mecenas Adam Gomoła poinformował o skierowaniu do sądu dwóch wniosków w sprawie Zbigniewa Ziobry. Pierwszy dotyczy rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z wykonaniem postanowienia o aresztowaniu byłego ministra. Drugi wniosek to prośba o wstrzymanie wykonania decyzji o areszcie. Obrona argumentuje, że postanowienie jest obecnie niewykonalne, a podobna sytuacja miałaby miejsce w przypadku ewentualnego europejskiego nakazu aresztowania.