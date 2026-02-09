Decyzje sądu i działania prokuratury

5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Dzień później prokuratura wydała list gończy za byłym ministrem, a w najbliższym czasie do sądu ma trafić wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, nadużycia przy przyznawaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości oraz nielegalne przekazanie środków na zakup systemu Pegasus i remont Prokuratury Krajowej.

Według obrońców Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową z powodu groźby prześladowań politycznych. Obrona zapowiada również złożenie zażalenia na postanowienie o areszcie do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarzuty wobec byłego ministra

Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, w tym wydawanie poleceń łamania prawa, ingerowanie w konkursy na dotacje oraz przekazywanie środków publicznych nieuprawnionym podmiotom. Prokuratura twierdzi, że były minister wykorzystał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.