Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Mariusza Kamińskiego. Sprawa ma związek z jego działaniami jako szefa CBA w sprawie willi Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym.

"Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał w dniu 31 marca 2026 r. do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Mariusza Kamińskiego" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Chodzi o przekroczenie uprawnień w związku z inicjowaniem i zatwierdzaniem czynności operacyjnych w operacji o kryptonimie "Krystyna", mimo braku podstaw faktycznych i prawnych.

Działania te - jak twierdzą śledczy - miały być realizowane w celu skierowania postępowania karnego przeciwko Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim.

Po drugie Kamiński miałby odpowiedzieć za niejawne nabycie - w ramach czynności operacyjnych - nieruchomości w Kazimierzu Dolnym, mimo braku podstaw prawnych.

"W toku postępowania uzyskano obszerny materiał dowodowy w postaci dokumentacji z przeprowadzanych czynności operacyjno-rozpoznawczych, dokumentacji z postępowań skarbowych i karnych oraz zeznań świadków, w tym przede wszystkim funkcjonariuszy CBA i prokuratorów" - napisano w komunikacie.

"Tak uzyskany materiał dowodowy dostatecznie uzasadnił podejrzenie popełnienia dwóch przestępstw przez byłego Szefa CBA, obecnie europosła, Mariusza Kamińskiego. Pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego" - czytamy.

Zarzuty obejmują okres od czerwca 2007 roku do października 2009. Kamińskiemu grozi 5 lat więzienia. O uchyleniu jego immunitetu będą decydować europosłowie.